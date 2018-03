FPÖ-Schratter: SPÖ schaut tatenlos zu, wie Bankkunden abgezockt werden

Referentin für Konsumentenschutz Schaunig versagt völlig

Klagenfurt (OTS) - "In ihrer Wahlwerbung spielt sich die SPÖ als Kämpfer für Gerechtigkeit auf, der die Bürger vor überhöhten Preisen schützt. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. So wackelt kein Verantwortlicher der SPÖ mit den Ohren, wenn die heimischen Banken die Österreicher mit überhöhten Überziehungszinsen abzocken", kritisiert die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter.

Auch die Kärntner Referentin für Konsumentenschutz, LHStv. Dr. Gabriele Schaunig-Kandut sei in dieser Frage auf Tauchstation. "Es wäre dringend nötig, dass Schaunig Kontrollen durchführt, ob die Kärntner Banken ihre Pflicht zur Preisauszeichnung einhalten", so Schratter. Jede Bank müsste ihre wesentlichen Preise und dazugehören die Überziehungszinsen deutlich aushängen. Eine solche Transparenz könnte auch in diesem Bereich den Wettbewerb fördern.

Kunden könnten Banken, die über Gebühr abkassieren, meiden. Für Schratter ist es ein Witz, dass ausgerechnet die verstaatlichte Hypo Alpe Adria kärntenweit mit 16,7 Prozent einen der höchsten Zinssätze verrechnet. "Hier könnte die Regierungsparteien jederzeit mäßigend einwirken, aber für die Konsumenten wird leider nichts getan", ärgert sich Schratter.

Die FPÖ Kärnten werde jedenfalls Schaunig und die SPÖ-Kärnten aus ihrer Trägheit aufwecken und im Landtag Schritte setzen, damit von Kärnten aus eine Initiative gesetzt und damit die Höhe der Überziehungszinsen reglementiert wird. "Diese Kosten können nicht von den Banken willkürlich bis an die Grenze des Sachwuchers festgelegt werden. Hier muss eine gesetzliche Bindung an einen Zinsindikator, z.B. Euribor erfolgen", fordert Schratter abschließend.

