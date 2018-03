Schieder bekräftigt Forderung nach Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe

Mitverursacher der Krise müssen gerechten Beitrag leisten

Wien (OTS/SK) - "Die Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe ist die gerechte und beste Möglichkeit, wie sich die Banken an der Bewältigung der Krise und der notwendigen Rettung der Hypo beteiligen. Auch wenn die Republik Österreich zwischenzeitlich einspringen muss, darf am Ende nicht der Steuerzahler draufzahlen", unterstützt und bekräftigt Finanzstaatssekretär Andreas Schieder die Forderung von Bundeskanzler Werner Faymann nach einer unbefristeten Bankenabgabe in voller Höhe. ****

Nun werde sich zeigen, ob die ÖVP tatsächlich an einer möglichst budget- und steuerzahlerschonenden Vorgehensweise bei der Hyporettung interessiert ist, so Schieder weiter. "Die SPÖ tritt jedenfalls dafür ein, dass nicht die breite Masse die Krise ausbaden muss, sondern jene ihren Beitrag leisten, die auch die Mitverursacher der Krise sind", betont der Finanzstaatssekretär.

Auch einseitige Sparmaßnahmen, etwa bei Sozialleistungen oder Pensionen, seien der falsche Weg, vielmehr gelte es bei einer Steuerstrukturreform in der kommenden Legislaturperiode Ungerechtigkeiten im österreichischen Steuersystem auszumerzen und die Trendwende zu mehr vermögensbezogenen Steuern fortzusetzen. "Es gibt nach wie vor eine sehr ungleiche Verteilung bei Vermögen. Darum treten wir für eine gerechte Besteuerung von Vermögen ab einer Million Euro netto ein. Im Gegenzug dazu muss der Faktor Arbeit und die kleinen und mittleren Einkommen bis 4.000 Euro brutto entlastet werden. Eine umfassende Strukturreform des Steuersystems ist sozialpolitisch und ökonomisch sinnvoll", so Schieder abschließend. (Schluss) mo/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493