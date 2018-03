Medieneinladung: Wissenschafts-Koryphäen aus aller Welt präsentieren Umweltprogramm des Team Stronach

Eine Nobelpreisträgerin im Wissenschaftsteam

Wien (OTS) - Frank Stronach hat neun führende nationale und internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sechs Ländern - darunter auch die nordirische Nobelpreisträgerin Betty Williams - eingeladen, ein umfassendes Programm für Umwelt, Nachhaltigkeit, Innovation und globale Verantwortung auszuarbeiten.

Nunmehr liegt dieses Programm vor, das Frank Stronach gemeinsam mit dem Wissenschaftsteam öffentlich vorstellen wird.

Alle MedienvertreterInnen sind herzlich dazu eingeladen:

Wann? Freitag, 6. September 2013, um 10 Uhr.

Wo? Festsaal der Technischen Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien.

Das Umweltprogramm wendet sich übrigens an alle engagierten Menschen und daher auch ganz bewusst an Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich. Frank Stronach will sie als Partner einbinden und überdies dazu motivieren, die Zukunft schon jetzt so nachhaltig zu gestalten, dass selbst künftige Generationen noch stolz auf diesen Beitrag sein können.

