Wlodkowski zu GAP-Reform: Bauern brauchen Sicherheit über 50:50-Finanzierung

Österreich: Extremwetter-Sommer verursachte hohe Millionen-Schäden

Ried (OTS) - "Vor dem Sommer gab es die politische Einigung über die EU-Agrarpolitik bis 2020, nun müssen rasch die Rechtstexte auf den Tisch, damit die Spielregeln für das Übergangsjahr 2014 und die Jahre bis 2020 erstellt werden können. Die Bauern brauchen jetzt Planungssicherheit, weil in diesen Wochen die Anbau-Entscheidungen für die Ernte 2014 fallen müssen. Und sie brauchen auch eine Garantie, dass die Kofinanzierung der Ländlichen Entwicklung weiterhin im Verhältnis 50:50 zwischen EU und Österreich erfolgen wird. Denn sonst droht ihnen in diesem Bereich jährlich ein großes finanzielles Minus", stellte heute Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, beim agrarpolitischen Herbstauftakt im Rahmen der Rieder Messe fest.

Kofinanzierung sichert Ländliche Entwicklung

"Die jetzige Bundesregierung hat den Bäuerinnen und Bauern für die Finanzierung der Ländlichen Entwicklung zugesichert, dass Österreich auch in der kommenden Periode bei einem Kofinanzierungssatz von 50:50 bleiben wird. Die Landwirtschaft trägt bekanntlich den Sparkurs der gesamten EU mit und daher steht für die Gemeinsame Agrarpolitik und somit auch für die Ländliche Entwicklung in der kommenden Finanzplanungsperiode weniger Geld zur Verfügung. Daher verlangen wir, dass diese Kofinanzierungs-Zusage auf Punkt und Beistrich eingehalten wird. Nur so können wir jeden in Brüssel bereitgelegten Förder-Euro zu optimalen Bedingungen abholen. Wir wollen die für den gesamten ländlichen Raum und nicht nur für den Agrarsektor wichtigen Programme, wie das Bergbauern-, das Umwelt- oder das Investitions-Programm, optimal weiterführen, was aber nur mit der bewährten Kofinanzierung durch Bund und Länder machbar ist", betonte Wlodkowski.

Enorme Millionenschäden durch Unwetter

"2013 kann jetzt schon als das Jahr der Witterungsextreme bezeichnet werden. Nach einem langen, kalten und nassen Frühjahr, folgten frühzeitiger Hagel, Hochwasser, Hitze und Dürre. Durch diese Wetterkapriolen entstanden in ganz Österreich Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen in der Höhe von mehreren hundert Millionen Euro; davon ist eine Schadenssumme im Umfang von über EUR 200 Mio. nicht durch Versicherungen gedeckt. Hauptbetroffen waren dabei der Süden, Südosten und Osten Österreichs, aber auch die anderen Bundesländer wurden durch diese Wetterextreme enorm beeinträchtigt. Damit den geschädigten Betrieben rasch geholfen werden kann, ist ein umfassendes Hilfspaket notwendig, welches im Zusammenwirken von Bund und Ländern umgehend wirksam werden muss. Dabei geht es einerseits um eine Futtermittel-Ankaufsaktion für Heu, Stroh und Silage, da die Futtermittelkosten wegen der Dürre kräftig gestiegen sind, andererseits muss eine Betriebsmittel-Kreditaktion wirksam Überbrückungshilfe leisten. Darüber hinaus gilt es, in den nächsten Jahren die Dürreversicherung dahingehend auszubauen, dass die öffentliche Hand im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe die Prämienzahlungen der Landwirte unterstützt, um attraktivere Bedingungen zu ermöglichen. Außerdem müssen wir in vorbeugende Maßnahmen wie Bewässerungsanlagen investieren", so der LK Präsident.

Appell an EU: Biomasse nicht verteufeln

"Die EU hat in den vergangenen Jahren in der Klimapolitik äußerst zwiespältig agiert und tut es immer noch. Einerseits verlangt sie den Ausbau der Biomasse, um die klimaschädlichen fossilen Rohstoffe zurückzudrängen, gleichzeitig beschließt oder plant die Europäische Kommission Vorschriften - wie die rigorose Beschränkung der Biokraftstoffe oder neue Nachhaltigkeitskriterien für feste und gasförmige Biomasse -, die allesamt dem Ziel, bis 2020 rund 20% der Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken, diametral entgegenstehen. Diese unnötige und vermeidbare Hü-Hott-Politik verstärkt die Kritik an der EU insgesamt und ist auch fachlich völlig falsch. Sie will nämlich Bereiche regulieren, die keinerlei zusätzlichen Regelungsbedarf haben, wie die heimische Forstwirtschaft, und spielt genau jenen in die Hände, die an der derzeitigen Umwelt- und Klimamisere die Hauptschuld tragen, nämlich den Erzeugern von fossiler und atomarer Energie. Wir verlangen, dass wieder Konsistenz in der Umweltpolitik einkehrt, und nicht auf Druck von Lobbies Entscheidungen getroffen werden, die nur Bürokratiemonster und zusätzliche Kosten für die Bürger Europas erzeugen", unterstrich Wlodkowski.

