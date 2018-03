Gratis-Eintritt in Museen: FPÖ will Zuwanderer vom Kulturangebot ausschließen

Mailath: "Unerträgliche und sinnlose Ausgrenzung"

Wien (OTS) - "Die FPÖ zeigt auch in ihren kulturpolitischen Positionen, dass sie an einer ehrlichen Vermittlung zwischen den Kulturen kein Interesse hat: Im Forderungskatalog wird zwar der freie Eintritt in die Museen gefordert - aber ausschließlich für österreichische Familien. Dabei spielen gerade Kunst und Kultur eine maßgebliche Rolle in der Vermittlung zwischen den verschiedenen Kulturen. Museen als niederschwellige Bildungseinrichtungen sollten daher gerade auch nichtösterreichischen Familien offenstehen, um Zuwanderer mit unserer Identität und Geschichte vertraut zu machen. Hier wird eine politisch motivierte Abgrenzung vorgenommen, die zeigt, dass die FPÖ kein Fünkchen guten Willens ist, etwas Konstruktives zum Zusammenleben beizutragen. Im Gegenteil: wir sollten Kultur allen zugänglich machen", so Wien Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.

