Erfolgreicher Start für US-Serienhit "Under the Dome" in ORF eins

Fast eine halbe Million Zuschauer/innen verfolgten Tripelauftakt

Wien (OTS) - Gefangen unter der Kuppel, gebannt vor den Fernsehern! Bis zu 495.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Mittwoch, dem 4. September 2013, den Auftakt des US-Serienhits "Under the Dome". Durchschnittlich wollten sich 448.000 Seherinnen und Seher (20 Prozent Marktanteil) die ersten drei Folgen von Steven-Spielbergs-TV-Adaption des gleichnamigen Stephen-King-Bestsellers nicht entgehen lassen. Besonders hoch war das Interesse in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen: Hier erreichte "Under the Dome" Marktanteile von bis zu 31 Prozent.

Besonders erfolgreich war der "Under the Dome"-Auftakt auch beim jungen Publikum. Folge eins, die im Schnitt (bei E12+) 431.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten, erreichte bei den 12- bis 29-Jährigen einen Marktanteil von 28 Prozent. Folge zwei (21.05 Uhr) lag sogar bei 30 Prozent. Im Schnitt sahen 479.000 (E 12+) zu - das bedeutet Sendeplatzrekord für eine US-Serie seit 2007. Folge drei (21.55 Uhr) sahen 435.000. Der Marktanteil bei 12-29 lag bei 27 Prozent.

Wie es mit den gefangenen Bewohnern von Chester's Mill weitergeht, zeigt sich in drei weiteren Episoden am Mittwoch, dem 11. September, ab 20.15 Uhr in ORF eins.

