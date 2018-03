RADpublik: Radler fordern temporär autofreie Schulzonen

Nationalrats-Initiative "RADpublik" testet Unterstützung der Parteien. Neben Grünen und KPÖ ist auch die ÖVP "allenfalls dafür".

Wien (OTS) - Über die Webcommunity "RADpublik" fragt Radlobby Österreich vor der Nationalratswahl die Forderungen der AlltagsradlerInnen zu bundespolitischen Fragen sowie die Reaktionen der Parteien ab. Die erste Befragungsrunde betraf die Ministerressorts Gesundheit und Bildung. Die RADpublikanerInnen hatten zu diesen Themen ihre Top-Forderungen gewählt und die Parteisprecher damit konfrontiert: Im Bildungsbereich das Radfahrtraining im Verkehr, temporäre autofreie Sicherheitszonen um Schulen und die Umsetzung des "Nationalen Aktionsplans Bewegung"; im Gesundheitsbereich Senkung von Arbeitgeber-Kassenbeiträgen für radfördernde Maßnahmen sowie ressortübergreifende Radverkehrsförderung. "Jeder österreichische Steuerzahler würde von mehr Radverkehr durch verminderte Gesundheitsausgaben profitieren, jährlich könnten 800 Mio Euro eingespart werden", so Radlobby-Sprecher Alec Hager. "Neben positiven Stellungnahmen von Grünen und Kleinparteien überraschte uns die ÖVP mit Unterstützung für Verkehrsberuhigung um Schulen und Krankenkassenanreize."

Nun formuliert die RADpublik ihre Forderungen an die Ministerien Umwelt, Finanz und Wirtschaft. Bis zum 22.9., da ist NationalRADswahl in der "RADpublik". Wie würde eine Wahl per Rad ausgehen?

Rückfragen & Kontakt:

Alec Hager, 0650-9464968, alec.hager @ radlobby.at