Modulsystem für maßgeschneiderte und ganzheitliche Customer Engagement Lösungen

Wien (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

dmexco: emarsys mit erweiterter Produktpalette

Flexibel, skalierbar und aus einer Hand auf alle Unternehmensbedürfnisse angepasst

emarsys, einer der weltweit führenden Anbieter digitaler Marketing-Lösungen, präsentiert zur dmexco ein erweitertes Produktportfolio. Die seit 2001 bewährte E-Marketing-Suite wurde zu einem Modulsystem ausgebaut, das flexibel auf die Anforderungen jedes Unternehmens ausgerichtet werden kann. Die Module bauen aufeinander auf und ergänzen sich.

SUITE CENTRAL bietet alle essenziellen Funktionen zum Aufbau eines effektiven Multichannel-Marketings. Das Leistungsspektrum reicht von der automatisierten Kommunikation über E-Mail-, Mobile- und Social-Kanäle bis zu Reporting- und Analyse-Tools. Zentrale "Stellwerke" dieses Moduls sind ein "visuelles" Content Management System sowie ein intuitiv zu bedienendes Automation Center. Darüber kann auch auf leistungsstarke Vorlagen für erfolgserprobte Aktionen zugegriffen werden.

SUITE PERSONAL erweitert die Suite Central um die Möglichkeit, die Unternehmenskommunikation mit personalisierten Inhalten anzureichern. Dazu werden Daten von der Website zum Verhalten des jeweiligen Kunden analysiert und mit denen anderer Kunden mit ähnlichen Interessen in Beziehung gesetzt. Ergebnis sind individuell abgestimmte Empfehlungen auf der Website und in Email-Kampagnen. Sie treffen so noch präziser das Interesse des Empfängers und erhöhen die Klick- und Kaufraten.

Darüber hinaus ermöglicht das in SUITE PERSONAL integrierte Modul PREDICT Unternehmen, von all ihren Daten zu profitieren. Es werden sowohl verhaltensbezogene Daten von der Website als auch Informationen aus Kundenkonten und E-Mail Kampagnen in die Käuferansprache einbezogen.

SUITE INSIGHT schließlich ist eine umfassende Kundenbindungsplattform, die alle Funktionen von SUITE CENTRAL und SUITE PERSONAL mit weiteren Segmentierungsmöglichkeiten verbindet. Kernstück des Premiumproduktes von emarsys ist das SMART INSIGHT Modul, eine umfangreiche Customer-Intelligence-Plattform. Basierend auf dem eRFM-Lifecycle können individuelle Kundenbeziehungen identifiziert, entwickelt, gepflegt und ausgebaut werden. Damit lässt sich das ROI-Potenzial jedes einzelnen Kunden genau identifizieren & maximieren.

Für alle Produkte können auf Wunsch kostenfreie Vorführungen und Tests vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es am 18. und 19. September 2013 auf der dmexco in Köln am Stand F024 in Halle 7.1 sowie ab diesem Zeitpunkt unter http.//www.emarsys.com/de/.

Über emarsys:

emarsys bietet cloudbasierte Lösungen für intelligentes Marketing zur Steigerung des Customer Engagements und des ROI. Das Unternehmen hostet, analysiert & segmentiert etwa 1 Milliarde Kundenkontakte und versendet mehr als 6 Milliarden E-Mails monatlich für über 1000 Kunden in 120 Ländern und zählt damit zu den weltweit führenden Anbietern im Markt.

Kunden von emarsys sind unter anderem so bedeutende Unternehmen wie eBay, Volvo, KLiNGEL, Zalando-Lounge, ESCADA, Swiss Airlines, Zurich und Siemens.

Rückfragen & Kontakt:

Walter Fiedler

ECCO Düsseldorf/EC Public Relations GmbH

Heinrichstraße 73

40239 Düsseldorf

Telefon: 0049-211 23 94 49-16

emarsys @ ecco-duesseldorf.de



Verantwortlich im Unternehmen

George Frey

Vice President Marketing

emarsys eMarketing Systems AG

Märzstraße 1

A-1150 Wien

Telefon: 0043-1 478 20 80-0

george.frey @ emarsys.com