FPÖ-TV: Spektakulärer Start der Nächstenliebe-Tour 2013

Protest gegen rot-grünes Verkehrschaos - FPÖ ist Partei der Jugend

Wien (OTS) - Die Nächstenliebe-Tour 2013 ist eröffnet. Bis zum 29. September wird FPÖ-Obmann HC Strache alle Bundesländer bereisen. Heute Donnerstag ist er in Vorarlberg unterwegs, morgen in Wien und Niederösterreich und am Samstag bei der Rieder Messe in Oberösterreich. Alle aktuellen Termine sind auf der Webseite www.hcstrache.at zusammengefasst. Der Startschuss für den Intensivwahlkampf fiel am Samstag in Linz. Das neue FPÖ-TV-Magazin zeigt die Höhepunkte der Rede und den spektakulären Auftritt von HC Strache zum Wahlkampf-Song "Liebe ist der Weg".

Gestartet wurde der Wahlkampf auch im Fernsehen. FPÖ-Obmann HC Strache bestritt sein erstes ORF-Duell gegen eine hypernervöse Grünen-Chefin Eva Glawischnig. Ihr machen vor allem die Aktionen ihrer in Wien mit der SPÖ regierenden Parteigenossen zu schaffen. Strache machte sie auf die unsoziale Abschaffung des Heizkostenzuschusses aufmerksam und auch dank der chaotischen Verkehrspolitik von Wiens Vizebürgermeisterin Vassilakou brennt bei den Grünen der Hut. Morgen nimmt HC Strache an einer Protestveranstaltung in der Mariahilfer Straße teil.

Die FPÖ hat bei den Jungwählern die Nase vorn, weil sie Zukunftsthemen anspricht, die Jugendliche tatsächlich interessieren. Dies tut sie auch mit jungen Kandidaten. Einer davon ist der erst 20-jährige Maximilian Krauss. Der Wiener Nationalratskandidat präsentierte in einer vom "Standard" organisierten Diskussion die Standpunkte der FPÖ zu jugendrelevanten Themen. FPÖ-TV war mit dabei.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

