Ganztagsschulen - Darabos: Mittlerlehner tritt mit seiner Bildungsblockade in Fußstapfen Neugebauers

SPÖ führt Bildungspolitik in Zukunft - ÖVP will zurück in Gehrer-Zeit - SPÖ für Paukenschlag in Bildung: 320 Mio. Euro jährlich für Ganztagsschulausbau

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos hat heute, Donnerstag, scharfe Kritik an den Aussagen von ÖVP-Minister Mitterlehner in Sachen Ganztagsschulen geübt. "Mit seinen heutigen Aussagen tritt Mitterlehner punktgenau in die Fußstapfen von ÖVP-Neugebauer, der in der Bildungspolitik die personifizierte Bildungsblockade ist. Wir brauchen in der Bildungspolitik aber nicht noch einen Bremser mehr, sondern wir brauchen - so wie Bundeskanzler Werner Faymann betont hat - einen Paukenschlag", sagte Darabos gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Während die SPÖ die Bildungspolitik in die Zukunft führe, falle der ÖVP nicht mehr ein als ein "Zurück in die bildungspolitische Gehrer-Zeit", betonte Darabos. Dafür, dass die Gehrer-Zeit in der ÖVP offenbar eine Renaissance erlebe, spricht auch die Tatsache, dass ÖVP-Obmann Spindelegger die ehemalige Unterrichtsministerin in sein Personenkomitee geholt hat. ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer unterstrich, dass die Ganztagsschule eine Reihe von Vorteilen bietet. "Durch die Ganztagsschule werden unsere Kinder intensiv gefördert, die Eltern sparen sich die teure Nachhilfe und auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird durch die Ganztagsschule gestärkt. Wir wollen daher 320 Millionen Euro pro Jahr für den Ausbau der Ganztagsschulen investieren, um für mehr Chancengerechtigkeit und beste Chancen unserer Kinder zu sorgen", unterstrich Darabos.

Während die SPÖ die beste Bildung unserer Kinder und Jugendlichen ins Zentrum ihrer Politik stellt, fahre die ÖVP einen Retrokurs und betreibe "rücksichtslose Klientelpolitik auf Kosten der Chancen unserer Kinder", sagte Darabos. (Schluss) mb/ah

