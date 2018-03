Volkstheater Wien: "Sofa Surfers" liefern Bühnenmusik zur Eröffnungspremiere von Falladas "Kleiner Mann - was nun?"

Wien (OTS) - Mit den "Sofa Surfers" holt sich das Volkstheater Wien für Georg Schmiedleitners neue Inszenierung "Kleiner Mann - was nun", Premiere am 15.9.2013, eine der erfolgreichsten Bands Österreichs ans Haus.

"Die 'Sofa Surfer' sind ein Glücksfall für die Bühne. Durch sie ist Theater nicht nur Schau-Spiel, sondern auch ein Hör-Erlebnis!", so Regisseur Schmiedleitner. "Sie transportieren auf intelligente und erfrischende Weise historisches Musikmaterial ins Heute und versetzen einem Stück der 1930er-Jahre einen Gegenwartsschub."

Erst im Mai 2013 erhielt die Band den begehrten Austrian Music Award. Die vier Wiener Musiker, Wolfgang Frisch, Michael Holzgruber, Markus Kienzl und Wolfgang Schlögl, werden ihre eigens für das Stück entwickelte Bühnenmusik bei allen Vorstellungen live spielen.

Sofa Surfer Wolfgang Schlögl: "Schon zum zweiten Mal arbeiten wir erfolgreich mit Georg Schmiedleitner zusammen und freuen uns, endlich auch das Volkstheater erobern zu können. Auf unserer Wunschliste steht seit langem, Theatermusik für 'Kleiner Mann - was nun?' zu produzieren."

Musikalisch begleitet wird die Geschichte von Emma, genannt Lämmchen (Hanna Binder), und ihrem Pinneberg (Patrick O. Beck). Hans Falladas Arbeitslosenroman "Kleiner Mann - was nun?", der in 20 Sprachen übersetzt und zweimal verfilmt wurde, machte den Autor 1932 weltberühmt. Das Stück zeigt den ausweglosen sozialen Abstieg eines deutschen Kleinbürgers in Berlin am Ende der Weimarer Republik.

