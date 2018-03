RfW-BO Amann zu World Economic Forum-Ranking: Betriebe "hui" - Steuer- und Wirtschaftsspolitik "pfui"!

"Im Bereich Steuerbelastung und Verschuldung liegen wir auf Platz 122 von 148 Staaten.Die Betriebe leisten hervorragende Arbeit. Das Problem unseres Wirtschaftsstandortes heißt SPÖVP!"

Wien (OTS) - "Stagnation ist kein Grund für die Regierung sich auf die Schulter zu klopfen. Österreich kann zwar den 16. Platz im World Economic Forum-Ranking halten, in wesentlichen Teilbereichen wird der Regierungspolitik aber ein denkbar schlechtes Zeugnis ausgestellt", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann zu den Aussagen von Wirtschaftsminister Mitterlehner, der das Abschneiden als Erfolg bezeichnet.

"Konkret liegt Österreich im Teilbereich Steuerbelastung sowie im Bereich Verschuldung auf Platz 122 von 148 Staaten, bei den steuerlichen Anreizen zu arbeiten auf Platz 112 und bei der Flexibilität der Entlohnung gar nur auf dem vorletzten Rang. Und es gibt noch andere Bereiche, wo wir klar unterdurchschnittlich liegen", so Amann. Durchwegs sehr gut schneide Österreich vor allem bei den Faktoren ab, bei denen nicht die Regierung, sondern die Unternehmen bewertet würden, wie Produktions- und Geschäftsprozesse oder der Qualität der unternehmerischen Tätigkeit. "Herausgerissen" werde die Wertung insgesamt auch noch durch Faktoren wie etwa politischer Friede, Qualität der Elektrizitätsversorgung, Infrastruktur oder Inflation.

"Abgesehen davon konnten andere Staaten sogar zulegen, so hat es unser Nachbar Deutschland geschafft, sich um zwei Plätze auf Rang vier zu verbessern. Und dass Minister Mitterlehner nun in Zusammenhang mit dem schlechten Abschneiden bei der Steuerpolitik Steuersenkungen verspricht, läuft wohl nach dem Motto: Was du heute kannst versprechen, darfst du morgen ruhig brechen! Das fällt in dieselbe Kategorie wie die "Entfesselung" der Wirtschaft. Das verspricht die ÖVP schon seit 14 Jahren und das Gegenteil ist passiert", so Amann.

