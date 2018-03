Langjähriger Schuldirektor aus Wien wird an Innsbrucker Top-Gymnasium geholt.

Landesschulrat für Tirol engagiert den erfahrenen Schuldirektor Helmuth Aigner für das Akademische Gymnasium in Innsbruck.

Innsbruck (OTS) - Mag. Helmuth Aigner ist der neue Direktor des Akademischen Gymnasiums Innsbruck. Was verbindet das Akademische Gymnasium Innsbruck und den neuen Schuldirektor? Der gute Ruf, der beiden vorauseilt.

Rotation: Engagierter Schuldirektor wechselt von Wien nach Innsbruck

Helmuth Aigner hat seine Karriere als AHS-Lehrer am Bundesgymnasium in Wien 16 begonnen. Seit dem Beginn seiner Schul-Karriere engagiert er sich für die Modernisierung und Attraktivierung des Schulsystems, denn eine gute Ausbildung ist der erste Weg zum beruflichen Erfolg.

Die bisherige Karriere von Aigner ist eine umfangreiche:

Er war stellvertretender Schulleiter in Wien 16 und danach Direktor des Bundesrealgymnasiums in Wien 19. Mit der Anstellung als Direktor der Höheren Schule an der Europäischen Schule München nahm seine Karriere sozusagen eine europäische Wende. Er war der erste Schulleiter Österreichs, der nach dem EU-Beitritt, an eine Europäische Schule als Direktor abgeordnet wurde. Nach sechs Jahren in München verschlug es Helmuth Aigner allerdings wieder zurück nach Wien, in seine Heimatstadt. Er übernahm den Posten des Direktors des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums für Leistungssport in Wien 16. Eine weitere Herausforderung erwartete ihn danach, diesmal als Leiter von zwei Internatsgymnasien einer privaten Stiftung in Oberbayern, von wo aus er auch zum Europadirektor eines globalen Netzwerks von Qualitätsschulen gewählt wurde.

Im Frühjahr 2013 wurde Aigner vom Dekan der neugegründeten Fakultät "School of Education", Univ.-Prof. Dr. Michael Schratz, als Lehrbeauftragter und Koordinator eines EU-weiten Projektes zur Professionalisierung von "Schoolleadership" an der Universität Innsbruck engagiert.

Ein Wiener in Innsbruck mit einer großen Vision

Nun bleibt Aigner Innsbruck und Tirol weiterhin treu. Denn er ist seit 1. September 2013 Direktor des Akademischen Gymnasiums Innsbruck, einem der ältesten Gymnasien (gegründet 1562!) des deutschsprachigen Raumes. Helmuth Aigner wurde von allen Fraktionen des Kollegiums des Landesschulrates Tirols nach einem Hearing einstimmig als Schulleiter in Innsbruck gewählt.

Der Präsident des Landesschulrates für Tirol, Prof. Mag. Dr. Hans Lintner, zu der neuen Leitung: " Ich wünsche dem Akademischen Gymnasium Innsbruck unter der neuen Führung alles Gute und danke dem scheidenden Direktor, Hofrat Mag. Roman Nell, für sein erfolgreiches Wirken. Ich bin überzeugt, dass der neue Direktor das gute und leistungsorientierte Schulklima stärken und fördern wird."

Die Vision von Helmuth Aigner:

Nach seinen bereits siebzehnjährigen Schulleiter-Funktionen in Österreich und Deutschland hat Helmuth Aigner eine Vision: die Förderung der Schule, Schulleiter und in erster Linie der SchülerInnen.

Diese Förderung kann realisiert werden, indem es im Bereich der Schulleitung immer wieder zu Rotationen kommt - Veränderungen bringen immer Neues, vor allem neue Ideen und Innovationen, zu Tage aber Veränderung heißt auch, sich Aktuellem anzupassen. Das Schulsystem in Österreich sollte doch den aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situationen entsprechen.

An europäischen Schulen wird der Wechsel als Schulleiter an einen anderen Standort nach fünf oder längsten sechs Jahren forciert und auch finanziell belohnt.

Helmuth Aigner hat klare Vorstellungen von der "Schule der Zukunft":

Schulische Bildung müsse sich demnach an der maximalen Förderung jedes einzelnen Schülers orientieren und eine kontinuierliche Entwicklung von der Vorschule bis zur Matura ermöglichen. Der Fokus individualisierender Förderung und Forderung sollte dabei auf die Begabungen und Talente jedes einzelnen Kindes bzw. Jugendlichen gerichtet sein. Schulsystem, schulische Strukturen sowie Methodik und Didaktik müssen darauf ausgerichtet sein.

Persönlichkeitsentwicklung und Sprachkompetenz seien eine Basis für beruflichen Erfolg in einer globalisierten Gesellschaft. Internationalisierung und Professionalisierung der LehrerInnen und Schulleiter sind für Helmuth Aigner eine unabdingbare Voraussetzung für ein qualitätsvolles Schulwesen. Am Akademischen Gymnasium Innsbruck sieht er die besten Voraussetzungen dafür.

Akademisches Gymnasium Innsbruck mit weltweit anerkanntem Abschluss

Das Akademische Gymnasium Innsbruck ist das einzige öffentliche Gymnasium in Westösterreich, das seinen SchülerInnen den Abschluss "International Baccalaureate" (IB) anbietet. Dieser Abschluss kann nur in zwei weiteren öffentlichen Schulen in Österreich absolviert werden.

In der 7. und 8. Klasse werden die SchülerInnen einerseits nach dem österreichischen Lehrplan und andererseits nach dem Lehrplan des Diploma Programs des International Baccalaureates unterrichtet. Somit haben die SchülerInnen der 8. Klasse die Möglichkeit das "International Baccalaureate" abzulegen. Im Akademischen Gymnasium Innsbruck wird seit dem Schuljahr 2012 / 2013 eine internationale Klasse geführt. Die Fremdsprache "Englisch" wird schon in der Unterstufe als wissenschaftliche Fachsprache in den Unterrichtsfächern Geographie und Biologie vermittelt - Native speaker unterstützen die SchülerInnen dabei. Das Gymnasium bietet auch Netzwerkklassen in allen Schulstufen mit modernsten Unterrichtsmethoden an.

