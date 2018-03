Neues Bezirksamt-Service: Wartezeiten jetzt online

Wien (OTS) - Ab sofort bieten die Magistratischen Bezirksämter der Stadt Wien ein neues Service: Die aktuellen Wartezeiten in Meldeangelegenheiten und bei der Passantragsstellung sind jetzt online abrufbar: www.wien.gv.at/mba/mba.html

Damit unterstreichen die Bezirksämter ihre Rolle als Vorreiter auf dem Gebiet des E-Government. Eine Million persönliche Kundenkontakte werden in den Bezirksämtern jährlich verzeichnet. Es gibt dabei Zeiten, wie etwa bei Passanträgen vor der Urlaubszeit, bei denen es zu einem verstärkten Andrang kommt. Mit dem neuen Service, bei dem die aktuellen Wartezeiten in den jeweiligen Bezirken online ablesbar sind, kann man diesem Trend entgegenwirken. Jede Kundin, jeder Kunde kann sich "sein" Bezirksamt in Melde- und Passangelegenheiten aussuchen. Gibt es etwa längere Wartezeiten im 20. Bezirk, so kann in einen anderen Bezirk mit kürzeren Wartezeiten ausgewichen werden.

Baustein für vorbildliche Stadtverwaltung

Die Wiener Bezirksämter sind Schnittstelle zwischen Stadt und Bürgerinnen und Bürgern. Kaum eine Behördenorganisation verfügt über einen derart ausgeprägten Servicecharakter. Auch diese Maßnahme der Wiener Stadtverwaltung soll zu der vielzitierten Wiener Lebensqualität beitragen und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes festigen. Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner zu dem neuen Service: "Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden ist uns besonders wichtig. Wir wollen zeigen, dass wir innovativ den Menschen zugewandt agieren. Das neue Service der Online-Wartezeiten ist sicher ein weiterer Baustein für eine international vorbildliche Stadtverwaltung." Dem schließt sich auch die für Pass- und Meldewesen zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger an: "KundInnenorientiertes Service steht im Zentrum einer modernen Stadtverwaltung, Wien setzt hier bewusst auf E-Government und moderne Kommunikationsmittel. Der Open-Data Katalog der Stadt hat bisher schon über 80 Anwendungen ermöglicht, die ein tolles Service für Wienerinnen und Wiener bieten. Die Online-Wartezeiten sind eine weitere Erleichterung auf dem Behördenweg."

Leistungsspektrum der Bezirksämter ist vielfältig

Die 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Magistratischen Bezirksämter stehen im Dienst der Wiener Bevölkerung und leisten dabei viel. Insgesamt kommt es jährlich mit allen persönlichen Beratungen und telefonischen Auskünften zu 4,5 Millionen Kundenkontakten. Das Leistungsspektrum ist dabei vielfältig: An-, Ab-und Ummeldungen nach dem Meldegesetz, Ausstellen von Pässen, Genehmigungen oder Überprüfungen von Betriebsanlagen und Erledigungen im Bereich der Gewerbeangelegenheiten.

Öffnungszeiten der Bezirksämter

Montag bis Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr. Der "lange Donnerstag" geht von 8.00 bis 17.30 Uhr. Für Kundinnen und Kunden gibt es auch die Möglichkeit, persönliche Termine für die Nachmittage zu vereinbaren. Mehr Informationen unter www.wien.at.

