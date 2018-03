Becker: Jetzt mehr EU-Mittel für Arbeitsplätze und Wirtschaftsförderung

Sozial- und Beschäftigungsausschuss des EU-Parlaments beschließt 815-Millionen-Euro-Programm für Beschäftigung und soziale Innovation

Brüssel, 5. September 2013 (OTS) Der Sozial- und Beschäftigungsausschuss des Europaparlaments hat heute ein 815 Millionen Euro schweres Programm für Arbeitsplätze und Wirtschaftsförderung beschlossen. "Wir benötigen effektive Reformen für bestmöglichen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Unternehmensfinanzierung. Nur so können wir aus der anhaltenden Krise aktiv in eine Phase der Stärkung Europas gehen", so Heinz K. Becker, Sozial- und Beschäftigungssprecher der ÖVP im EU-Parlament. Das soll durch das neue "Programm für Beschäftigung und soziale Innovation" geschehen. Die Gelder sollen im Zeitraum 2014 bis 2020 zur Verfügung stehen. ****

Das neue Programm vereint drei bereits bestehende EU-Förderprogramme unter einem Dach: das Programm für Beschäftigung und soziale Solidarität ("Progress"), die Europäische Arbeitsverwaltung ("EURES") und das Europäische Mikrofinanzierungsinstrument. "Ziel des Programmes ist es, EU-Länder dabei zu unterstützen, Reformen im Beschäftigungs- und Sozialbereich besser umzusetzen, Kleinstkredite für Selbstständige und Unternehmensgründer zur Verfügung zu stellen und Arbeitskräfte in ganz Europa mobiler zu machen", erklärt Becker. "Die Abstimmung der Ziele und Zusammenfassung der drei Programme führen zu Synergien und schaffen einen Mehrwert sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber", so Becker.

Erstmals fördert die EU auch das soziale Unternehmertum, das auch in Österreich Schwierigkeiten hat, sich zu finanzieren. "Jetzt wird auf breiter Basis der Zugang zu Finanzierungsmitteln und Kleinstkrediten für Sozialunternehmen ermöglicht. Das öffnet insbesondere für junge Leute, die immer mehr Leistungen für die Gesellschaft zu erbringen haben, einen neuen Arbeitsmarkt. Davon profitiert letztlich das Sozialsystem insgesamt: Neue Ansätze in der Bekämpfung sozialer Probleme sind eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden und bewährten sozialpolitischen Instrumenten", so Becker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Heinz K. Becker, MEP, Tel.: +32-2-284-5288,

heinzk.becker@ep.europa.eu

Anna Meusburger M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-493-183297,

anna.meusburger@ep.europa.eu