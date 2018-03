Rainer Wachter wird neuer Partner bei CMS

Wien (OTS) - Die internationale Anwaltssozietät CMS Reich-Rohrwig Hainz verzeichnet einen weiteren starken Neuzugang: Ab 1. Oktober wird Rainer Wachter, langjähriger Managing Partner von Skadden in Wien, Partner und Co-Head des Corporate Transactions-Teams von CMS. Er ist auf grenzüberschreitende M&A-Transaktionen, Compliance-Fragen und Kapitalmarktrecht spezialisiert.

Rainer Wachter war als Rechtsanwalt acht Jahre im Ausland tätig (New York, London und Frankfurt) und leitete 20 Jahre als Managing Partner die Wiener Niederlassung von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, eine der größten und erfolgreichsten Anwaltssozietäten der Welt. Rainer Wachter ist ein erfahrener Experte für grenzüberschreitende M&A-Transaktionen und ist außerdem auf Compliance-Fragen (einschließlich forensischer Untersuchungen) und Kapitalmarktrecht spezialisiert. Er wird mit 1. Oktober Partner bei CMS in Wien, verstärkt das Transaktions-Team und wird mit Peter Huber als Co-Head das Corporate Transactions Team von CMS leiten.

Rainer Wachter war federführend bei zahlreichen namhaften Transaktionen für österreichische und internationale Klienten in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa, aber auch in den USA und China tätig.

"Mit Rainer Wachter stößt eine der bekanntesten österreichischen Anwaltspersönlichkeiten im internationalen Transaktionsgeschäft zu CMS. Wir freuen uns sehr, unsere Beratungskompetenz für unsere internationalen und nationalen Klienten durch diese prominente Verstärkung nochmals zu erweitern", erklärt Peter Huber, Managing Partner von CMS Reich-Rohrwig Hainz.

"Es ist fast wie "coming home", verrät Rainer Wachter, der am Anfang seiner Karriere Rechtsanwaltsanwärter bei CMS war, "die Entwicklung von CMS in den letzten Jahren war beeindruckend. Die Kombination aus Internationalität und CEE-Fokus sowie der Full-Service-Ansatz der Sozietät bieten das passende Umfeld für viele weitere spannende Projekte. Dadurch kann ich insbesondere internationalen Klienten ein noch umfassenderes Service anbieten", freut sich Wachter auf die Arbeit bei CMS und ergänzt: "Ich freue mich auch darauf, meine Erfahrung bei der Leitung der größten Praxisgruppe von CMS einbringen zu können."

MMag. Dr. Rainer Wachter, M.C.L.

Rainer Wachter (55) begleitet österreichische und internationale Klienten seit vielen Jahren bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen mit Fokus auf Österreich und CEE, aber auch USA und China. Häufig vertritt er Private-Equity-Firmen im Zusammenhang mit ihren Investitionen in Österreich und CEE. Ebenso steht Rainer Wachter internationalen Unternehmen und Regierungen in Fragen zu Corporate Compliance und damit verbundenen Untersuchungen als Berater zur Seite. Bei Unternehmensfinanzierungen vertritt Rainer Wachter Banken und Emittenten bei internationalen Kapitalmarkttransaktionen sowie bei Finanzierungen, mit einem Fokus auf IPOs und Akquisitionsfinanzierungen. Langjährige Erfahrung hat Rainer Wachter auch mit internationalen Schiedsverfahren, insbesondere mit Investitionsschutzverfahren.

Rainer Wachter ist in Wien, New York und England & Wales als Rechtsanwalt zugelassen und wurde bereits mehrmals in den Verzeichnissen Chambers Global und Legal500 als in Österreich führender Experte für die Bereiche Corporate/M&A, Banking & Finance und Capital Markets gelistet.

Rainer Wachter studierte Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck und absolvierte das Betriebswirtschaftsstudium an der Wiener Wirtschaftsuniversität. Er schloss ein Post Graduate-Studium "Master of Comparative Law - M.C.L." an der University of San Diego (USA) ab. Er ist Autor von zahlreichen Publikationen, unter anderem von "Due Diligence, Selected Legal Issues, in "Mergers & Acquisitions," Polster-Grüll /Zöchling / Kranebitter und referiert regelmäßig zu Compliance-Themen.

