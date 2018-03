VP-Juraczka: Häupls "Ultimatum" nicht mehr als eine "Ameisen-Faust"

Wien (OTS) - "Dramatisch erholt" und "voller Tatendrang" sei Bürgermeister Michael Häupl aus dem Urlaub zurückgekehrt, verlautbarten einige Medien in den letzten Tagen. Folgerichtig erkannte er das unsägliche Fiasko rund um die Mariahilfer Straße und stellte seiner zuständigen Ressortchefin ein Ultimatum, die Fehlplanungen umgehend zu beseitigen. Nun wenige Tage später ruderte er wieder zurück, das Ultimatum wurde wieder aufgehoben.

"Ganz offensichtlich hat ein Machtwort des Bürgermeisters in Wien eine ähnlich lange Lebensdauer wie eine rote Busspur", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion.

"Die ÖVP Wien fordert eine Rücknahme aller Problembereiche wie etwa Begegnungszonen, Querungsverbote und den unsäglichen Einbahnzirkus. Danach sollen die Anrainer des 6. und 7. Bezirks darüber entscheiden, ob sie die Mariahilfer Straße in ihrer ursprünglichen Form oder alternativ eine echte Fußgängerzone in der nun vorgesehenen Länge von etwa 370 m haben wollen. Wir wollen keine "einsamen" Entscheidungen von Politikern, denen es nicht um die Sache sondern um ein Prestigeprojekt geht; die Letztentscheidung sollen die betroffenen Bürgerinnen und Bürger haben", so der Landesparteiobmann weiter.

Juraczka abschließend: "Da der dramatisch erholte Bürgermeister leider noch keine Zeit gefunden hat, die Mariahilfer Straße zu besuchen, lade ich ihn auf diesem Weg sehr herzlich zu einem gemeinsam Spaziergang ein."

