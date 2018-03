Leica Camera ist zum fünften Mal Partner der Schloss Bensberg Classics

Solms (ots) - Die Leica Camera AG setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Schloss Bensberg Classics auch im Jahr 2013 fort. Bereits zum fünften Mal unterstützt der Traditionshersteller von Kamera- und Sportoptik-Produkten aus dem hessischen Solms diese Oldtimer-Veranstaltung der Premiumklasse, die 2009 mit Hilfe von Leica aus der Taufe gehoben wurde.

Vor der imposanten Kulisse des Grandhotels Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach finden vom 06. bis zum 08. September 2013 die Wettbewerbe der erlesenen Oldtimer statt, einmal in einer "Rallye Historique" für Fahrzeuge bis 1979, die quer durch das Bergische Land führt, einmal im sogenannten "Concours d'Elégance", bei welchem rund 40 Automobile in insgesamt 16 Kategorien bewertet werden. Erneut stiftet Leica einen individuell gestalteten Pokal für das Siegerfahrzeug in der Kategorie "Best Unrestored Condition".

Auch in diesem Jahr wird der auf Automobilfotografie spezialisierte Fotograf René Staud mit dem Leica S System die am Concours teilnehmenden Oldtimer-Schmuckstücke vor Ort individuell in Szene setzen. Dazu wird für Staud und sein Team eigens für das Event ein mobiles Studio installiert. Die Klassikerportraits werden am Sonntag ab 10 Uhr in einer eigenen Ausstellung im Ballsaal des Grandhotels Schloss Bensberg präsentiert und im Anschluss an die Concours-Teilnehmer übergeben.

Dr. Andreas Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Leica Camera AG:

"Historische Fahrzeuge bieten vielen Automobilfreunden eine einzigartige Faszination und zeichnen sich durch handwerkliche Präzision und ästhetische Perfektion bis ins Detail aus. Das sind Eigenschaften und Werte, für die auch die Marke Leica seit bald 100 Jahren steht. Insofern ist es nur folgerichtig, automobile Klassiker mit Produkten eines so traditionsreichen Herstellers wie Leica abzulichten, der sich Manufaktur, technische Perfektion und herausragendes, zeitloses Design auf die Fahnen geschrieben hat."

Die Leica Camera AG unterstützt weitere Veranstaltungen dieser Art, um Oldtimer-Freunden und -Sammlern die Freude an den hochwertigen Leica Produkten zu vermitteln. Viele Kameras der Marke sind aufgrund eines besonderen Designs, einer limitierten Sonderauflage oder aufgrund ihres besonderen historischen Kontextes selbst zu begehrten Sammlerstücken geworden.

Die Schloss Bensberg Classics (kurz: SBC) finden vom 06. bis zum 08. September statt. Gäste und Teilnehmer haben an allen Tagen die Möglichkeit, sich im Schlosshotel Bensberg über die aktuellen Leica Produkte zu informieren.

