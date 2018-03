Kinderfest im Preyer'schen Kinderspital

Spiel, Spaß und Wissenswertes für Jung und Alt am 7. September ab 14 Uhr

Wien (OTS) - Spiel, Spaß und Gesundheit stehen am Samstag den 7. September von 14 bis 18 Uhr am großzügigen Gelände des Preyer'schen Kinderspitals auf dem Programm. Das kunterbunte Unterhaltungsprogramm reicht dabei von Bogenschießen über Kinderschminken und einer Creme-Küche, in der die Kinder selbst Salben und Massageöle zum Mitnehmen mischen können bis hin zu einer atemberaubenden Hubschrauberlandung. Ein Körperbewusstseinstraining lädt Jung und Alt ein, Aufmerksamkeit, Konzentration und Wahrnehmung zu schulen. Die CliniClowns sorgen für beste Unterhaltung und lachende Gesichter.

Neben Spaß und Spiel wird auch viel Wissenswertes - kindgerecht aufbereitet - geboten. So können sich Groß und Klein beispielsweise beim Ernährungsstand Tipps holen und malerisch die Ernährungspyramide gestalten. Mithilfe einer Riesenzahnbürste und eines Gebisses wird das richtige Zähne putzen ausprobiert, in aller Ruhe das Innere eines Notarztwagens erkundet oder der Blutzuckerwert gemessen. Bei den Aktivstationen können die BesucherInnen mit ihrer eigenen Körperkraft Strom erzeugen und so eine Autorennbahn in Fahrt bringen. Eine Hüpfburg und ein Gewinnspiel dürfen natürlich bei einem so abwechslungsreichen Programm ebenfalls nicht fehlen.

Datum: 7.9.2013, 14:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Preyer'sches Kinderspital im Park

Schrankenberggasse 31, 1100 Wien



