Erinnerung: Oxonitsch/Sima: Eröffnung des "Robbiton"-Hauses am Kinderfreunde Robinson-Spielplatz

Wien (OTS) - Morgen, 6. September 2013 um 10 Uhr, laden Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch, Umweltstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Adolf Tiller, BV-StV. Anton Mandl und Franz Prokop, Landesvorsitzender der Wiener Kinderfreunde, zur Eröffnung eines best practice-Modells für naturnahes Bauen für und mit Kindern am Robinson-Spielplatz der Kinderfreunde, Greinergasse 7, in Wien-Döbling ein.

Aus ausschließlich natürlichen Materialien wurde ein rund 100 m2 großes Gebäude, das Robbiton, errichtet. Die Kinder am Spielplatz wurden in allen Projektphasen stark mit einbezogen. Im Robbiton (in Anlehnung an das Dorf Hobbiton aus Herr der Ringe) sind ein

Nature-Lab zum Mikroskopieren und ein Werkraum untergebracht. So gibt es am Robinson-Spielplatz jetzt auch eine nachhaltig gebaute Schlechtwetter-Unterkunft. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen, auch Kinder sind bei der Eröffnung dabei. Bitte merken Sie vor: Eröffnung des Robbiton am Kinderfreunde-Robinson-Spielplatz Zeit: Freitag, 6. September 2013 um 10 Uhr Ort: 19., Greinergasse 7

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin Stadtrat Christian Oxonitsch

Telefon: 01 4000 81378

Mobil: +43 676 8118 81378

E-Mail: michaela.zlamal @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/



Mathilde Urban

Mediensprecherin Stadträtin Ulli Sima

Telefon: 01 4000 81359

Mobil: +43 676 8118 81359

E-Mail: mathilde.urban @ wien.gv.at



Michaela Müller-Wenzel

Mediensprecherin Wiener Kinderfreunde

Telefon: 01/401 25-55

Mobil: +43 664 5423 158

E-Mail: michaela.mueller-wenzel @ wien.kinderfreunde.at

www.wien.kinderfreunde.at