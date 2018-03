Primarärzte fordern Aufstockung der personellen Ressourcen

Abwanderung macht Spitälern zu schaffen - Strukturen für Frauen gefragt

Wien (OTS) - Weniger Administration, dafür mehr persönlicher Kontakt zu den Patienten und eine Aufstockung der personellen Ressourcen: Für Dieter Kölle, stellvertretender Obmann der Bundeskurie Angestellte Ärzte und Sprecher der Primarärzte in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), ist klar, dass sich in den Spitälern grundlegend etwas ändern muss. "Der administrative Aufwand nimmt stetig zu, dazu kommt die Schwierigkeit, vakante Posten rasch zu besetzen und medizinischen Nachwuchs adäquat auszubilden", sagte Kölle am Donnerstag in einer Aussendung. Auch die Abwanderung gut ausgebildeter Fachärztinnen und -ärzte mache den Spitälern zu schaffen, speziell im ländlichen Raum. Kölle: "Es braucht Anreizsysteme, um die Kolleginnen und Kollegen im Inland zu halten. Dazu müssen aber Politik und Spitalsträger an einem Strang ziehen."

Für einen Großteil der Primarärzte sei Personalknappheit ein virulentes Problem, sowohl im Bereich der Ausbildung als auch im fachärztlichen Sektor. "Oft sind die Primarii selbst die einzige Personalreserve, die noch zur Verfügung steht", erklärte Kölle. Seien mehrere Angestellte zeitgleich im Urlaub oder krank, könne der Regelbetrieb unter Umständen nicht mehr aufrechterhalten werden. Kölle: "Eine entsprechende Personalreserve kann Abhilfe schaffen und verhindern, dass es zu Leistungseinschränkungen kommt." Dies sei auch im Hinblick auf die Gesundheit und Arbeitskraft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig.

Handlungsbedarf gebe es auch im Hinblick auf weibliche Führungskräfte. Derzeit sei nur rund ein Achtel aller Primarärzte weiblich, die Tendenz sei aber eindeutig steigend. "Knapp zwei Drittel aller Turnusärzte sind bereits Frauen, in den einzelnen Fächern holen die Kolleginnen ebenfalls auf. Wir brauchen Strukturen, die es ihnen ermöglichen, eine Führungsposition wahrzunehmen", forderte Kölle abschließend. (slv)

