Landwirtschaftsminister Berlakovich startet 100 Mio. Euro Investitionsprogramm

Landwirtschaftliche Betriebe sollen modernisiert, Arbeitsplätze gesichert und Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden

Wien (OTS) - Österreichs Bäuerinnen und Bauern wollen in den nächsten zwei Jahren insgesamt 5,5 Milliarden Euro in ihre Betriebe investieren. Um diesen Unternehmergeist zu unterstützen und Investitionen zu forcieren, stellte Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich heute anlässlich der Eröffnung der Rieder Messe ein groß angelegtes Investitionsprogramm vor: "Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den ländlichen Raum. Mit einem Fördereuro wird das vier- bis fünffache an Investitionen ausgelöst. Bauern sind innovativ, haben Unternehmergeist und wollen investieren. Wir wollen sie dabei bestmöglich unterstützen und haben alles getan, um ein Investitionsprogramm auf die Beine zu stellen. Fördergelder für ein Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro stehen ab sofort bereit für die Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe, sei es für Neubau oder Renovierungen von Wirtschaftsgebäuden und Stallungen oder spezielle landwirtschaftliche Maschinen. Das Ziel des Programms ist es, die Landwirtschaft zu entwickeln. Dadurch stärken wir nicht nur die landwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, sondern schaffen und sichern auch wertvolle Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Deshalb kämpfe ich auch dafür, dass es ab 2014 wieder ein reguläres Investitionsprogramm geben wird. Damit sollen die Betriebe zukunftsfit gemacht werden."

Wie gewohnt erfolgt die Abwicklung und Beantragung der Gelder über die Länder und die Landwirtschaftskammern.

Sichere Rahmenbedingungen für Übergangsjahr 2014

Ein zentrales Thema im Rahmen der GAP-Reform ist zudem die Ausgestaltung des Übergangsjahres 2014. Für Berlakovich steht dabei außer Frage, dass das Übergangsjahr für die heimische Landwirtschaft so reibungslos wie möglich verlaufen muss: "Die Europäische Kommission spielt hier auf Zeit. Die Rechtstexte sollten schon im Juli vorliegen. Der Abschluss der Reform darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Österreichs Bäuerinnen und Bauern brauchen auch 2014 sichere Rahmenbedingungen und Kontinuität. Wir wollen deshalb mit Hausverstand "alte Maßnahmen mit neuen Mitteln" fortschreiben. Dafür habe ich mich auf europäischer Ebene eingesetzt und zwölf Staaten gehen hier mittlerweile mit uns."

Neue Programme brauchen Investitions- und Innovationsschub

Im Rahmen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) wird derzeit intensiv an der Erstellung eines neuen, nationalen Programms zur ländlichen Entwicklung gearbeitet. Dabei fließt das Wissen und Know-how von Bäuerinnen und Bauern sowie ExpertInnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Beratung ein. Die Programmerstellung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

"Ein Reformschub kann nur durch einen Innovationsschub passieren. Deshalb setzen wir vor allem auf die Modernisierung und Professionalisierung unserer bäuerlichen Betriebe durch Bildungs- und Investitionsmaßnahmen. Das heißt mehr Strategie in der Betriebsausrichtung und eine optimierte Innovationsförderung in der Abwicklung", erläutert der Minister die Grundzüge des Programms.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Lebensministerium, Pressestelle

Tel.: (+43-1) 71100 DW 6703, 6963