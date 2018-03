Bures kämpft gegen Verschlechterung der Fluggastrechte auf EU-Ebene

Immer mehr Beschwerden bei unabhängiger Schlichtungsstelle im BMVIT

Wien (OTS/BMVIT) - Verkehrsministerin Doris Bures spricht sich entschieden gegen eine Verschlechterung bei den EU-Fluggastrechten aus. Seit 17. Februar 2005 sorgt die EU-Fluggastrechte-Verordnung dafür, dass Passagiere bei Verspätungen, Flugausfällen und "denied boarding" von den Airlines unentgeltliche Unterstützungsleistungen, nach aktueller EuGH-Judikatur bei mehr als drei Stunden Verspätungen auch einen finanziellen Ausgleich bekommen. Jetzt will die EU-Kommission die Verordnung novellieren. Der Entwurf sieht jetzt vor, dass es - je nach Flugstreckenlänge - erst ab einer Verspätung am Zielort von fünf, neun bzw. zwölf Stunden einen finanziellen Ausgleich geben soll. ****

Bures stellt klar, dass Österreich bei diesen Vorschlägen nicht mitgehen wird. "Die Passagierzahlen in der Luftfahrt nehmen stetig zu, auch die Beschwerden in unserer Schlichtungsstelle für die Fluggastrechte werden immer mehr; ich verstehe überhaupt nicht, wieso die Kommission da die Passagierrechte verschlechtern will, wir sollten sie gemeinsam weiter stärken", so die Verkehrsministerin. Der Entwurf der Kommission wird derzeit in der Ratsarbeitsgruppe behandelt. Österreich wird darin seine kritische Haltung mit Nachdruck vertreten und hat die Kritikpunkte auch schriftlich bei Kommission und Präsidentschaft deponiert.

Bisher war bei Ausfällen von Flügen aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse (z.B. Aschewolke) keine Deckelung der Anspruchsleistung für Verpflegung und Hotel vorgesehen. Im Vorschlag der Kommission sollen die Ansprüche auf 3 Tage begrenzt und mit 100 Euro pro Tag gedeckelt werden. Besonders die finanzielle Deckelung auf 100 Euro findet keine Zustimmung des Verkehrsministeriums, da gerade in Urlaubsdestinationen oder in Großstädten die Unterbringungskosten diesen Betrag rasch übersteigen können. Genauso wenig wie der Wunsch der Kommission, dass Passagiere nur mehr innerhalb einer Frist von drei Monaten ihre Ansprüche geltend machen dürfen. Bisher gibt es hier keine Befristung.

Außerdem sieht das Verkehrsministerium auch in anderen Teilen der Verordnung Verbesserungsbedarf. Die Regelungen sollten klarer und transparenter sein. Nur so können Rechtssicherheit für alle Beteiligten geschaffen werden und zeitintensive und kostspielige Rechtsstreitigkeiten vermieden werden. Und: Die Rechte der Passagiere bei Rollbahnverspätungen (also wenn das Flugzeug vor dem Start oder nach der Landung längere Zeit auf der Rollbahn warten muss) sollen aus Sicht des BMVIT ausgeweitet werden, vor allem im Hinblick auf die Verpflegung.

Unabhängige Schlichtungsstelle im BMVIT hilft bei Verstößen gegen die Fluggastrechte-Verordnung

Wenn es Probleme bei der Durchsetzung von Ansprüchen aus der Fluggastrechte-Verordnung gibt, hilft die unabhängige Beschwerde- und Schlichtungsstelle im Verkehrsministerium unentgeltlich. Immer mehr Fluggäste wenden sich an die Schlichtungsstelle. Seit dem Jahr 2007 ist die Zahl der Fälle von 793 auf 1.342 im Jahr 2012 gestiegen. Von den 1.342 Beschwerden im Vorjahr konnte, wie schon in den Jahren davor, für nahezu alle eine einvernehmliche Lösung erzielt werden.

Die meisten Beschwerden im Vorjahr (517 von 1.342) betreffen Verspätungen, gefolgt von Annullierungen mit 455 Fällen, 53 Fluggäste wandten sich wegen "denied boarding" an die Schlichtungsstelle. Die übrigen Fälle betreffen sonstige Beratungen und Probleme mit dem Fluggepäck. Im laufenden Jahr 2013 ist in der ersten Jahreshälfte eine starke Zunahme der Beschwerden zu verzeichnen.

Im Folgenden ein kurzer Überblick über die geltende EU-Verordnung sowie über die Beschwerde- und Schlichtungsstelle:

Fluggastrechte bestehen in Fällen von Flugverspätung, Annullierung oder "denied boarding". Dies gilt für Linien- und Charterflüge von jedem Flughafen innerhalb der EU ausgehend und betrifft generell alle Fluglinien sowie für in die EU eingehende Flüge aus Drittländern (Nicht-EU Staaten) mit in der EU registrierten Fluglinien. Für Flüge aus Drittländern mit in Drittländern registrierten Fluglinien in die EU gelten die Bestimmungen der EU-Verordnung nicht.

Es gibt eine Reihe von verpflichtenden Unterstützungsmaßnahmen vor Ort durch die Fluglinie: Information des Passagiers über den Grund der Flugunregelmäßigkeit und ein Anrecht auf zwei kurze Telefonate, Faxe oder E-Mails. Entsprechend der Wartezeit (beginnend ab zwei Stunden) muss den gestrandeten Fluggästen eine Verpflegung angeboten werden. Sollte es erforderlich sein, hat die Fluglinie für eine Hotelunterkunft zu sorgen bzw., je nach Verfügbarkeit, für eine Umbuchung auf einen Flug, der es ermöglicht, das Ziel so rasch als möglich zu erreichen.

Finanzielle Ausgleichszahlungen gibt es dann, wenn die Verspätung bei der Ankunft am Endziel drei Stunden übersteigt, bei "denied boarding" (Beispiel: ein von der Fluglinie überbuchter Flug) und bei annullierten Flügen, wenn der Grund für die Flugstreichung nicht unter "höhere Gewalt" fällt und im Einflussbereich der Fluglinie liegt. Bei Flügen bis zu 1.500 Kilometern liegt die Ausgleichszahlung bei 250 Euro, bei Flügen bis zu 3.500 Kilometern bei 400 Euro und bei darüber hinausgehenden Entfernungen bei 600 Euro.

Wann kann eine Beschwerde eingereicht werden?

Der erste Schritt des Passagiers ist die Kontaktaufnahme mit der Kundenbeziehungsabteilung der betreffenden Fluglinie, von dort sollte binnen vier bis sechs Wochen eine Antwort erfolgen. Fällt diese unbefriedigend aus oder erhält man gar keine Antwort, kann sich der Fluggast an die Beschwerde- und Schlichtungsstelle im BMVIT wenden.

Kontaktdaten der Beschwerde- und Schlichtungsstelle des BMVIT:

E-Mail: fluggastrechte @ BMVIT.gv.at

Service-Hotline: +43 (0) 1 711 62 65 DW 9204 (Montag bis Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr)

Internet: www.bmvit.gv.at/verkehr/luftfahrt/flugreisende

