Kuwait Petroleum International gibt ersten Nachhaltigkeitsbericht heraus

Kuwait City (ots/PRNewswire) - Kuwait Petroleum International (KPI) gibt seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2012-2013 bekannt.

Der Q8 Corporate Sustainability Report (CSR) wurde unter Anwendung der internationalen Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRIs) zusammengestellt und stellt eine offizielle Zertifizierung von KPI im Rahmen des international anerkannten GRI Application Level Check dar.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130903/637984 )

Der Bericht wurde nun offiziell zur Datenbank des Onlineportals von GRI (http://www.globalreporting.org) hinzugefügt und wurde in dem Bereich Corporate Sustainability (Unternehmensnachhaltigkeit) auf der Website von Kuwait Petroleum International (http://www.Q8.com) veröffentlicht.

Er wurde vollständig durch interne Mitarbeiter vorbereitet (ohne die Hilfe von externen Beratern beziehungsweise Gutachtern), wodurch dem Engagement des Unternehmens zur vollständigen Integration der Initiative zur sozialen Unternehmensverantwortung in die Unternehmenskultur Nachdruck verliehen wird.

Der CEO von Kuwait Petroleum International, Herr Bakheet Al-Rashidi, erklärte: -

"Durch die Erstellung dieses Berichts möchten wir unseren laufenden Fortschritt im Bereich der nachhaltigen Entwicklung für unsere Mitarbeiter, Stakeholder und Geschäftspartner sowie für externe Stakeholder wie Regierungen und Investoren und (am wichtigsten) auch für die Gemeinden, in denen wir tätig sind, dokumentieren."

Dieser erste Bericht dient als Basislinie auf der wir zukünftig aufbauen und uns verbessern werden.

Als Unternehmen glauben wir daran, dass ein Nachhaltigkeitsbericht, welcher ein wichtiges Element der Gesamtstrategie für die soziale Unternehmensverantwortung darstellt, für die Schaffung einer langfristig florierenden Zukunft wichtig ist."

Herr Adnan Al-Qallaf, Manager der Abteilung Stakeholder Management bei KPI (der für die Veröffentlichung des Berichts verantwortlich ist) erklärte: -

"Unsere Nachhaltigkeitsteams in Kuwait und Europa arbeiteten harmonisch zusammen, um diese Bericht zu erstellen und um die Zertifizierung zu erhalten.

Dies stellt eine bedeutende Errungenschaft für die Abteilung Stakeholder Management dar, welche eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung unseres Engagements zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Geschäftstätigkeiten und Standards sowie zur Verbesserung unserer gesamten Initiative zur sozialen Unternehmensverantwortung spielt.

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist eine internationale Praxis zur Messung, Offenlegung und schlussendlich auch für die Rechenschaftspflicht gegenüber internen und externen Stakeholdern indem über die Leistungen in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Soziales und Regierung berichtet wird.

Kuwait Petroleum International Ltd ist ein Tochterunternehmen der Kuwait Petroleum Corporation. Das Unternehmen betreibt zwei Raffinerien und 4000 Tankstellen in Europa sowie Geschäfte in den Bereichen weltweiter Luftverkehr, Treibstoff für den gewerblichen Kraftverkehr sowie Schmierstoffe.

