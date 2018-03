Häupl ehrt Alaba als Wiener Sportstar

Fußball-Star ist Wiener Sportler des Jahres 2013

Wien (OTS) - Am Mittwochabend wurden im Rahmen einer Gala im Wiener Rathaus Wiens Sportlerinnen und Sportler des Jahres geehrt. In der Kategorie Fußball war David Alaba der Gewinner. Bürgermeister Michael Häupl gratulierte dem Preisträger, der sich im Trainingslager befindet, bereits vorab. "Wir sind stolz, dass einer der besten Fußballer Europas aus Wien kommt. Ich gratuliere ganz herzlich und wünsche vor allem für das Spiel gegen Deutschland viel Erfolg", so Wiens Bürgermeister.

Bei der Gala der Wiener Sportstars wurden in 10 Kategorien Wiens SportlerInnen des Jahres geehrt. Die Gala fand heuer zum vierten Mal statt. (Schluss)

