Staugefahr um Ernst-Happel-Stadion! Rechtzeitig zum Business Run anreisen

Wien (OTS) - Heute, Donnerstag, fällt der Startschuss für den 13. Wien Energie Business Run. 26.000 Läufer und zahlreiche Zuseher werden für erhöhtes Verkehrsaufkommen um das Ernst-Happel-Stadion sorgen. Veranstalter empfehlen das Ausweichen auf öffentliche Verkehrsmittel.

Mit einem neuen Teilnehmerrekord von über 26.000 Athleten fällt am Donnerstag der Startschuss für den dreizehnten Wien Energie Business Run. Neben den Teilnehmern werden auch tausende Besucher erwartet, die für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen rund um das Ernst-Happel-Stadion sorgen werden. Die Veranstalter empfehlen allen Teilnehmern rechtzeitig anzureisen, um pünktlich an der Startlinie zu stehen oder ganz auf das Auto zu verzichten und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Für die Nordic Walker ist der letzte Startblock reserviert, aber auch für sie gilt: Je früher, desto besser!

Straßensperren, Anreise und Parkmöglichkeiten

Sperre der Meiereistraße ab 17.00 Uhr. Achtung Staugefahr! Die Organisatoren empfehlen auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen!

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

U2 Station Stadion (direkter Abgang zum Eventgelände).

U3 Station Schlachthausgasse und bis 17.00 Uhr mit dem Bus 77A zum Stadion, nach 17.00 Uhr werden die Busse umgeleitet. Fußweg 10 Minuten.

Straßenbahnlinie 1 bis Endstation Prater Hauptallee.

Anreise mit dem Auto:

Vom 1. Bezirk kommend: Praterstern - Ausstellungsstraße -Perspektivstraße.

Vom 2. Bezirk kommend: Handelskai - Meiereistraße - Vorgartenstraße -Trabrennstraße.

Vom 3. Bezirk kommend: Schlachthausgasse - Stadionallee -Meiereistraße.

Parkplätze:

Rund um das Ernst-Happel-Stadion stehen nur wenige kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Parkmöglichkeit im Stadion Center bis zu 3 Stunden gratis, jede weitere Stunde 2 Euro.

Wiens Wirtschaft läuft

Mit über 26.000 Athleten und einem neuen Teilnehmerrekord geht der Wien Energie Business Run am Donnerstag in die dreizehnte Runde. Auf der 4,2 Kilometer langen Strecke durch den Wiener Prater und das Ernst-Happel-Stadion wird Österreichs Wirtschaft erneut sportlichen Ehrgeiz und Teamfähigkeit beweisen. Denn beim drittgrößten Laufevent des Landes geht es nicht um sportliche Bestzeiten, sondern um das gemeinsame Erlebnis. Netzwerken, Kontakte knüpfen und auf den Erfolg anstoßen können die Läufer und Nordic Walker im Anschluss an den Bewerb in der gemütlichen Business Area mit kulinarischen Highlights und attraktivem Showprogramm.

Ab 16.30 Uhr können sich die einzelnen Teams vor der Wien Energie Logowand ablichten lassen und die Fotos im Anschluss an die Veranstaltung unter http://www.businessrun.at gratis downloaden.

Wien Energie Business Run - Facts

Datum: Donnerstag, 5. September 2013 Startzeit: 18.45 bis 19.30 Uhr Ort: Ernst-Happel-Stadion Adresse: 1020 Wien, Meiereistraße Website: http://www.businessrun.at Facebook. http://www.facebook.com/WienEnergie Lageplan: http://g.co/maps/rksgn

