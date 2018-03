Großes Piefke Connection Public Viewing an der Adria Wien

Freitag, 6.9.: Rückspiel Österreich-Deutschland

Wien (OTS) - Die "Piefke Connection Austria" ist die größte Social-Network-Gruppe für Deutsche in Österreich und wurde 2008 anlässlich der Fußball-Europameisterschaft gegründet. Derzeit hat die Gruppe in den sozialen Netzen Facebook und XING über 3.100 Online-Mitglieder.

Immer wieder werden über die Gruppe Events veranstaltet und beworben, die das Zusammenleben von ÖsterreicherInnen und Deutschen in Wien fördern sollen. Ende dieser Woche ist es wieder so weit: Am Freitag, 6.9., wird die Mutter aller Fußballspiele, das Match Deutschland gegen Österreich, ausgetragen: Deutschland empfängt Österreich zum Rückspiel in der WM-Qualifikation in München. Das Hinspiel (2:1 für Deutschland) war kein Spaziergang für die Truppe von Coach Joachim Löw und ein hart erkämpfter, knapper und für viele fast ungerechter Sieg. Umso spannender wird das Rückspiel, auch beim "Piefke Public Viewing" am Donaukanal.

Die "Piefke Connection Austria" präsentiert an der Adria Wien (Salztorbrücke / Donaukanal) wieder das große "Piefke Public Viewing" bei freiem Eintritt. Ab 18 Uhr sind die Gäste herzlich willkommen, sich auf das Spiel einzustimmen und einen guten Sitzplatz zu sichern (Reservierung nicht möglich). Einen Großteil der Gäste werden in Wien lebende Deutsche ausmachen, aber natürlich sind auch ÖsterreicherInnen und Österreich-Fans zu diesem friedlichen Fußballabend am Donaukanal herzlich willkommen. Für internationale kulinarische Specials und kalte Getränke ist gesorgt.

Allgemeine Informationen:

Piefke Public Viewing "Deutschland vs. Österreich" Freitag, 6.9.2013, ab 18 Uhr Adria Wien (Donaukanal / Salztorbrücke / 2. Bezirk) www.adriawien.at Der Eintritt ist frei.

Piefke Connection:

http://www.facebook.com/groups/piefkeconnectionaustria/

http://www.xing.com/net/piefkeconnection

