Ö1-Quiz am 8.9.: Beim Ö1-KulturPicknick knacken Drillinge Rätselnüsse

Wien (OTS) - Das Ö1-Quiz "gehört. gewusst" - jeden Sonntag um 13.10 Uhr - kehrt am 8. September aus der Sommerpause zurück: Die Auftaktsendung findet im Rahmen des Ö1-KulturPicknicks in Innsbruck statt. Als Kandidaten treten Drillinge aus Rum in Tirol gegeneinander an.

Ö1-Quiz-Master Bernhard Fellinger erwartet im Riesensaal der Innsbrucker Hofburg drei Kandidaten, die einander im wahrsten Sinn des Wortes gleichen "wie ein Ei dem anderen": die Drillinge Sebastian, Benjamin und Roman Meyer. Die Brüder aus Rum in Tirol erblickten am 24. Juni 1987 das Licht der Welt: um 9.14 Uhr Roman, um 9.15 Uhr Sebastian, um 9.16 Uhr Benjamin. Roman, der Älteste, der im Herbst sein Studium der internationalen Wirtschaftswissenschaften abschließt, ist der geborene Genießer, entspannt in allen Lebenslagen. Sebastian, angehender Jurist und im Familiengefüge das "Sandwich-Kind", hält sich eher für ungeduldig. Und Benjamin, der vor 26 Jahren als Letzter an den Start ging, ist seitdem ständig auf der Überholspur, wurde mit dem Studium ein Semester früher fertig als seine Brüder und macht jetzt noch das Doktorrat in Geschichte. Die spielerische Konkurrenz-Situation ist für die Meyer-Drillinge nicht neu, sind sie doch bei Pub-Quiz-Veranstaltungen schon des Öfteren gegeneinander angetreten.

Auch in der neuen Saison, die am 8. September mit einer Außenrunde beim Ö1-KulturPicknick in Innsbruck eröffnet wird, locken attraktive Preise: Alle Kandidat/innen erhalten die Ö1-Clubmitgliedschaft und eine Grafik aus der Ö1-Talentebörse. Der Wochen-Champion kann sich zudem noch über die Edition "my RSO" freuen: Auf 24 CDs präsentiert das ORF Radio-Symphonieorchester Wien Meisterwerke aus drei Jahrhunderten. Von Beethoven, Schubert, Schumann, bis Ravel, Strawinsky und Gershwin. Es dirigieren Leonard Bernstein, Dennis Russell Davies, der derzeitige Chefdirigent Cornelius Meister und viele mehr.

Für "Licht ins Dunkel" wird auch schon beim Ö1-KulturPicknick gesammelt. Die Gäste können an einem eigenen Stand im Hofgarten in den Schatzkisten der Ö1-Redaktionen stöbern und Bücher, Ausstellungskataloge und CDs erstehen. Ihre freiwillige Spende kommt dem Ö1-"Licht ins Dunkel"-Projekt "MOMO - mobiles Kinderhospiz Wien" zugute.

Das Ö1-KulturPicknick findet am 8. September ab 12.30 Uhr im Innsbrucker Hofgarten und in der kaiserlichen Hofburg statt - bei freiem Eintritt und jedem Wetter. Im Riesensaal der Hofburg beginnt um 13.10 Uhr das Ö1-Quiz "gehört. gewusst", Ö1 überträgt live. Weitere Live-Runden vor Publikum finden am 24. November im Rahmen der "Buch Wien" und am 15. Dezember im ORF-RadioKulturhaus statt, wo das schon traditionelle Promi-Quiz für "Licht ins Dunkel" auf dem Programm steht. Bewerbungen als Kandidat/in für die kommenden Quiz-Ausgaben sind unter Tel. 01-50170-371 oder per E-Mail:

gehoert.gewusst@orf.at möglich. Mehr zum Programm von Ö1 ist im Internet unter oe1.ORF.at abrufbar.

