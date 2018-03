Pirker: Neue Argumente für Riesen-LKW "einseitig und unvollständig"

ÖVP-Verkehrssprecher kritisiert Studie zur Zulassung von Gigaliner-LKW

Brüssel, 5. September 2013 (ÖVP-PD) Als "einseitig, unvollständig und auf zu vielen Unbekannten basierend"

bezeichnet der Verkehrssprecher der ÖVP im EU-Parlament,

Hubert Pirker, die neue Studie über die Auswirkungen der

möglichen Zulassung von Riesen-LKW im grenzüberschreitenden Verkehr in der EU. "Die Befürworter der Gigaliner-LKW führen

die Studie nun als Argument an, übersehen aber, dass die

Kosten für den Umbau der Straßeninfrastruktur nicht

ausreichend berücksichtigt sind. Auch die Auswirkungen auf

andere Verkehrsträger kann man nur länderspezifisch, nicht allgemein beschreiben", so der ÖVP-Abgeordnete im Vorfeld der heutigen Studienpräsentation im Verkehrsausschuss des

Pirker spricht sich entschieden gegen eine Zulassung der Riesen-LKW im grenzüberschreitenden Verkehr aus: "Wenn die nordischen Länder dies im Inland machen, ist das deren Sache. Sobald sie aber über die Grenzen fahren dürfen, entsteht Wettbewerbsdruck", so Pirker. Die Vorteile für manche Wirtschaftszweige stünden in einem schlechten Verhältnis zu

den Kosten für die öffentliche Hand, so der Europaabgeordnete. "Die Riesen-LKW sind und bleiben für Österreich volkswirtschaftlicher Unfug", so der ÖVP-Politiker. Die

Asfinag geht davon aus, dass allein in Österreich bis zu 5,4 Milliarden Euro an Umbaukosten entstehen würden, wenn Brücken, Pannenbuchten, Autobahnparkplätze, Tankstellen, Tunnel und Rückhaltesysteme wie Leitschienen für den Einsatz der Riesen-

LKW tauglich gemacht würden. In Deutschland würden allein die Brückenrenovierungen 11 Milliarden Euro ausmachen.

"Wenn einzelne Länder durch bilaterale Verträge den grenzüberschreitenden Verkehr der Riesen-LKW erlauben können,

dann wird politischem und wirtschaftlichem Druck auf

Österreich Tür und Tor geöffnet", so Pirker angesichts der Pilotversuche in Deutschland. Herkömmliche LKW sind maximal

18,75 Meter lang und 44 Tonnen schwer. Gigaliner hingegen sind

bis zu 25,5 Meter lang und wiegen bis zu 60 Tonnen.

