NÖ: 90.000 haben Probleme beim Lesen und Schreiben

AKNÖ fordert Ausbau von kostenlosen Bildungsangeboten für Betroffene

Wien (OTS/AKNÖ) - Zahlscheine ausfüllen, eine Zeitung lesen oder die Gebrauchsanweisung für ein Medikament verstehen - Schätzungen zu Folge ist das für bis zu 600.000 ÖsterreicherInnen ein großes Problem. Trotz Schulpflicht können sie nur schlecht oder gar nicht sinnerfassend lesen oder schreiben. Allein in Niederösterreich sind geschätzte 90.000 Menschen davon betroffen.

"Im beruflichen Alltag können Nachteile für diese Personen entstehen, da sie beispielsweise nicht wissen, welche Rechte ihnen zustehen oder ihren Vertrag nicht verstehen können", erklärt AKNÖ-Bildungsexpertin Mag. Iris Gugenberger. Sie müssen oft mit einem geringen Einkommen auskommen und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden. AKNÖ-Präsident Hermann Haneder fordert anlässlich des bevorstehenden Welttages der Alphabetisierung am 8. September einen weiteren Ausbau des kostenlosen Angebotes in Niederösterreich. Dazu ist eine Aufstockung der Finanzmittel im Rahmen der Bund-Länder-Kooperation "Initiative Erwachsenenbildung" dringend notwendig. "Der Bedarf ist sicher nicht gedeckt. Und das Thema muss enttabuisiert werden, damit sich Betroffene nicht mehr schämen müssen und keine Angst haben, etwa einen Kurs zu besuchen", so der AKNÖ-Präsident.

AKNÖ-Bildungsbonus für Kurse einlösbar

"Viele Betroffene haben schlechte Erfahrungen mit schulischen Lernangeboten gemacht und trauen sich nicht, solche zu nutzen", weiß Gugenberger. Um ihre Situation zu verbessern, ist es deshalb wichtig, ihnen im persönlichen Gespräch die Scham zu nehmen und maßgeschneiderte Hilfe anzubieten. Betroffene, die Basis- und Grundbildungskurse besuchen, können hierfür auch den Bildungsbonus der AKNÖ einlösen. Informationen zu Angeboten für Betroffene gibt es bei der AKNÖ-Bildungsberatung unter 05 7171 - 1818 oder auch beim anonymen Alfa-Telefon 0810 20 - 0810.

Veranstaltungshinweis "einfach:komplex"

Am 12.9.2013 findet die vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BM:UKK), der AK Wien und AKNÖ veranstaltete internationale Tagung "einfach:komplex" statt. Die Tagung geht den Fragen nach, was Studien zum Thema "mangelnde Schriftsprachkompetenz Erwachsener" leisten können und sollen, um einen tatsächlichen Nutzen für die Betroffenen zu bringen, und wie Studienergebnisse in die Alphabetisierungspraxis umgesetzt werden können.

Datum: 12.09.2013

Zeit: 9.30 - 17 Uhr

Ort: AK Bildungszentrum - Großer Saal, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien

