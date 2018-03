"creativ salzburg Herbst 2013":

Der ideale Rahmen für die kreative Ideenvielfalt

Salzburg (OTS/Reed Messe Salzburg) - Wichtigste heimische Orderplattform für Winter und Weihnachten - Vororder für Frühjahr 2014 +++ Wichtigster Branchentreffpunkt des Jahres für Trafikanten +++

Weihnachtsengel trifft Osterhasen, Schönes für den Wohnraum harmoniert mit stilvoller Deko für den Außenbereich. Wo außer auf Österreichs größter Konsumgüterfachmesse könnten diese Begegnungen unter einem Dach stattfinden? Die von Reed Exhibitions Messe Salzburg veranstaltete "creativ salzburg Herbst 2013" öffnet vom 6. bis 8. September 2013 im Messezentrum Salzburg die Pforten zur Welt der schönen Dinge. Von Geschenkideen, Wohnaccessoires, Design- und Lifestyleartikel über Papier- und Schreibwaren, Floristik, Bastelbedarf und Kunsthandwerk bis hin zu Souvenirs, Glas, Porzellan, Keramik, Trend- und Plüschartikel, Spielwaren und Modeaccessoires findet der Fachbesucher* alles unter einem Messedach. Ergänzt wird die Herbst-Ausgabe der "creativ salzburg" in bewährter Weise durch Raucherbedarf und -accessoires. "Die 'creativ salzburg Herbst' repräsentiert für den Fachhandel die wichtigste heimische Orderplattform für das Winter- und Weihnachtssortiment. Darüber hinaus ist sie als Erstinformationsforum auch Orderauftakt für die Frühjahrsordersaison", erklärt Dir. Johann Jungreithmair, CEO von Reed Exhibitions Messe Salzburg. "Dank ihrer Ausstrahlung ins benachbarte Ausland als beliebte interregionale Order-,Informations-und Kommunikationsplattform können wir etwa 15 Prozent der Fachbesucher der "creativ salzburg" als internationale Kontakte verbuchen", hebt Gernot Blaikner, themenverantwortlicher Leiter Geschäftsbereich Messen bei Reed Exhibitions, die grenzüberschreitende Bedeutung der Fachmesse hervor. Auch die Ausstellerschaft ist international, wie Messeleiterin Mag. (FH) Dagmar Mayer bestätigt: "Bei der 'creativ salzburg Herbst 2013' sind insgesamt 308 Aussteller aus Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Italien, den Niederlanden, Polen, Portugal, der Schweiz, Tschechien und Ungarn vertreten." Als jährlicher Branchentreffpunkt besitzt die "creativ salzburg Herbst" speziell für die Trafikanten besondere Bedeutung. Auch dieses Mal werden neben den bewährten Klassikern bei Zigaretten, Zigarren, Feuerzeugen, Tabaken, Pfeifen und Zubehör alle Neuheiten der Branche präsentiert.

Große Sortimentsvielfalt

Neben der topmodernen Multifunktionshalle 10 im Messezentrum Salzburg stehen die Hallen 1, 2 und 6 für die "creativ salzburg Herbst 2013" zur Verfügung. Die Bereiche Wohnaccessoires, Glas, Porzellan, Keramik, Tischkultur, Heimtextilien, kreative Köstlichkeiten und Papierwaren werden in Halle 1 präsentiert. Die Hallen 2/6 sind für Raucherbedarf und -accessoires reserviert. Folgende Produktbereiche sind in der Halle 10 angesiedelt:

Geschenkartikel, Wohnaccessoires, Floristik, Bastelbedarf, Kerzen, Kunsthandwerk, Souvenirs, Spielwaren, Trendartikel, Schmuck, Mineralien und Modeaccessoires. Auch rund 20 Neuzugänge unter den ausstellenden Firmen sorgen für zusätzliches Angebot. In der Halle 10 ist unter anderem die Firma "Beauty group" unter den flächenmäßig größten Erstausstellern. Im Bereich "Feuer & Rauch" mit mehr als 30 Ausstellern in den Hallen 2/6 ist etwa "CERTBET Online Solutions" mit einem neuen Sportwettprogramme für Trafikanten neu vertreten.

Tickets und Öffnungszeiten

Die "creativ salzburg Herbst" ist am Freitag, 6. und Samstag, 7. September, von 09.00 bis 18.00 Uhr, am Sonntag, 8. September 2013, von 09.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Die ermäßigte Tageskarte im Online-Kauf kostet 7,50 Euro, die Tageskarte an der Messekassa 15 Euro. Alle Details über weitere Ticketarten sind stets aktuell unter www.hb.creativsalzburg.at/info erhältlich. Für nähere Informationen sowie kostengünstige und umfangreiche Besucherpackages steht der Reed-Besucherservice mit Frau Susanne Wiener unter Tel. +43 (0)662 4477-2600 oder bsc @ reedexpo.at gerne zur Verfügung.

Alle Informationen zur "creativ salzburg Herbst 2013" sind stets aktuell unter www.creativsalzburg.at abrufbar. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

Rückfragen & Kontakt:

Reed Messe Salzburg GmbH / Pressebüro, Mag. Paul Hammerl, Tel.: 00 43 (0) 662/4477-2400, Paul.Hammerl @ reedexpo.at