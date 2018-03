VHS Wien: Schnupperkurse und Ermäßigungen am Wiener Tag der Bildung

Kostenlose Bildungsberatung und exklusive Ermäßigungen auf AnfängerInnen-Sprachkurse und VHS science card am 12. September

Wien (OTS) - Am 12. September 2013 öffnen die Wiener Volkshochschulen ihre Türen. In einem vielseitigen Tagesprogramm können Bildungshungrige in Schnupperkursen und Workshops die VHS Wien kennenlernen und sich über das Kursangebot informieren. VHS BildungsexpertInnen stehen für alle Fragen rund ums Thema Weiterbildung zur Verfügung und bieten kostenlose Beratung. Neben zahlreichen Schnupperkursen aus Bereichen wie Sprachen, Bewegung oder Computer und Multimedia hält die VHS für alle WienerInnen, die exklusiv am 12. September einen Sprachkurs für AnfängerInnen buchen, 10 Euro Ermäßigung bereit. Aber auch Wissenschaftsbegeisterte kommen auf ihre Kosten. Am Wiener Tag der Bildung gibt es die VHS science card, die Zugang zu über 150 Wissenschaftsvorträgen bietet, um nur 19 statt 29 Euro.

VHS science card - in die Welt der Wissenschaft eintauchen

Die VHS science card ist der Schlüssel zur spannenden Welt der Wissenschaft und Forschung. In Zusammenarbeit mit Universitätslehrenden bietet die VHS Wien von September bis Februar über 150 Vorträge und Workshops aus zahlreichen Wissenschaftsbereichen an. Neue Erkenntnisse der Forschung haben eine immer größere Wirkung auf die Gesellschaft. Der VHS Wien ist es daher ein Anliegen, Wissenschaft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und gesellschaftliche Diskussionen anzustoßen. Das VHS Science Programm bietet einen breiten, demokratischen Zugang zu Wissen für alle. Interessierte können sich im Rahmen des Wiener Tags der Bildung über das reiche Vortragsangebot informieren und die VHS science card vergünstigt erwerben.

Umfangreiches Mitmachprogramm

Das kostenlose Beratungsprogramm am 12. September 2013 umfasst die Themen Sprachen, Musik, Computer, Bildungsabschlüsse und Bewegung. Kostenlose Sprachberatungen finden in folgenden Sprachen statt: Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Kroatisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Tschechisch, Türkisch sowie Ungarisch. Auch Schnuppereinheiten für Gebärdensprache sowie Lerntipps und Lernberatungen warten auf Interessierte. Ein englisches Pub-Quiz lädt zum Mitmachen ein und Informationen über Methoden des Sprachenlernens stehen bereit. Für Sportbegeisterte gibt es Qi Gong zum Kennenlernen.

Das ganze Programm und mehr Informationen zum "Wiener Tag der Bildung" unter www.vhs.at, 01/893 00 83 oder unter info @ vhs.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin

Tel.: 01/89 174-100 352

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at