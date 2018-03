Schwedenbrücke: MS Schlögen-Rundfahrt mit "Serenaders"

Letzte "Riverboat Shuffle"-Tour am 6.9., Info: 522 78 66

Wien (OTS) - Die 1999 gegründete Band "Vienna Jazz Serenaders" beeindruckt ihre Zuhörer bei verschiedensten Veranstaltungen im In-und Ausland. Genauso groß wie die Spielfreude ist das Repertoire dieser Künstler. Kapellenleiterin Margit Schmidt (Kontrabass) sowie die vier Herren Gerald Pfister (Trompete), Thomas Kukula (Klarinette plus Tenor-Saxophon), Georg Greif (Piano) und Werner Flicker (Schlagzeug) jazzen frohgemut in Clubs, in Hotels, bei Bällen, auf Freiluftbühnen und manchmal auch auf Schiffen. Zur Freude der Liebhaber des "klassischen" Jazz macht die Formation bei der letzten "Riverboat Shuffle"-Tour in der Sommer-Saison 2013 mit. Am Freitag, 6. September, fängt um 19.00 Uhr ein Ausflug mit dem Motorschiff "Schlögen" bei der Schwedenbrücke an. Nach einer jazzig-flotten Donau- und Donaukanal-Fahrt gehen die Gäste gegen 23.00 Uhr bei der DDSG-Anlegestelle Schwedenbrücke wieder von Bord. Um 18.00 Uhr öffnet die Kasse und die Teilnehmer können das Boot betreten. Eintrittskarten für Erwachsene kosten 35 Euro (6 bis 15 Jahre: halber Preis). Auskünfte dazu: Telefon 522 78 66.

New Orleans-, Dixieland- und Swing-Rhythmen haben Frau Margit und ihre Musikanten ebenso auf Lager wie Blues-, Ragtime- und Spiritual-Stücke. Außerdem bei der "Schlögen"-Fahrt mit dabei ist das "Piccadilly Trio" mit dem Banjo-Granden Werner Tritta. Der "Classic Jazzclub Wien" organisiert die sommerliche Reihe "Riverboat Shuffle", die Touristen und Wiener Jazz-Fans gleich begeistert. Mehr Informationen erhalten Musikinteressierte von Club-Präsident Werner Christen per E-Mail: office @ jazzclub-wien.at.

Allgemeine Informationen:

Kapelle "Vienna Jazz Serenaders":

www.viennajazzserenaders.at/about.htm

Verein "Classic Jazzclub Wien"

(Bootsfahrten "Riverboat Shuffle 2013"):

www.jazzclub-wien.at

