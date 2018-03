Favoriten: Kapelle "New West" kommt zum Country-Fest

Wien (OTS) - Der Kulturverein "Böhmischer Prater-Tivoli" führt in nächster Zeit vielfältige Veranstaltungen durch. Klassische Melodien, Evergreens und heutige Hits aus "Bella Italia" singt das Duo "Domenico & Maria" am Freitag, 6. September, ab 19.30 Uhr, im "Tivoli Saloon" (10., Laaer Wald 30 c). Der Eintritt zu dem "Italienischen Konzert" kostet 10 Euro (inkl. 3 Euro Getränke-Gutschein). Am Samstag, 7. September, ab 13.00 Uhr, steht der Böhmische Prater im Zeichen des Wilden Westens. Bei einem großen "Country-Fest" spielt die Kapelle "New West" auf der "Saloon"-Bühne. Außerdem zeigen bei der Festivität flotte Tänzer (Line-/Square-Dancer) ihr Können. Der Zutritt ist frei. Der Nachwuchs wird am Sonntag, 8. September, vom Programm "Aj Romale, Aj Cavale" mit dem Roma-Geiger Mosa Sisic und anderen Musikanten begeistert sein. Der Nachmittag im "Saloon" gehört zur Reihe "Lalala - Konzerte für Kinder" und beginnt um 15.00 Uhr. Karten sind um 5 Euro zu haben. Auskünfte zu "Events" im Böhmischen Prater: Telefon 689 91 91, Telefon 0650/717 82 04.

Am Montag, 9. September, bittet der Verein "Copart" zu einem Abend mit dem Vokal-Ensemble "Die Echten". Beginn: 19.30 Uhr (Einlass:

18.30 Uhr, Imbiss: 18.45 Uhr). Die Gruppe verbindet Gesang und Comedy. Ziel der Bühnen-Reise im "Saloon" ist das glitzernde Hollywood. Karten (Konzert und Stärkung): 19 Euro. Auskünfte über das "Copart"-Projekt: Telefon 0699/10 66 00 55. Gerne informiert der Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli" über verschiedenste Unterhaltungsangebote im Prater-Areal im Laaer Wald per E-Mail:

