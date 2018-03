Yellow Café - Raiffeisen in Wien aktiv für Studierende

"Wir wünschen einen guten Start ins Semester"

Wien (OTS) - Auch dieses Jahr begrüßt Raiffeisen in Wien mit den Yellow Cafés die Studierenden im neuen Semester. Das Yellow Café im Rondeau bei der Universität Wien - diesmal in der etwas futuristischen Architektur der Mobilen Event Box - ist bereits geöffnet und bietet für einen entspannten Start in das kommende Semester (Montag und Dienstag, 9 Uhr bis 14 Uhr, Mittwoch und Donnerstag, 9 Uhr bis 17 Uhr, Freitag 9 Uhr bis 13 Uhr).

Vor Beginn des Semesters laden die Raiffeisen Yellow Cafés heuer an vier Standorten ein:

Vor der Universität Wien im Rondeau hat man nun bis zum 11.10.2013 die Möglichkeit sich bei einem heißen Kaffee zu informieren und zu entspannen. Erstmals können Studierende auch im neuen Gebäude der Uni Wien an der Rossauer Lände vom 30.09.2013 bis 04.10.2013 das Raiffeisen Yellow Café besuchen.

An der Technischen Universität kann man sich im Erdgeschoß gegenüber vom Portier vom 23.09.2013 bis 11.10.2013 zurücklehnen und die ersten Studientage Revue passieren lassen. Auf der Wirtschaftsuniversität lädt das Yellow Café im Teaching Center des neuen WU Gebäudes vom 07.10.2013 bis 18.10.2013 auf den einen oder anderen erholsamen Zwischenstopp ein. Mit ihrem Lounge Charakter sind die Raiffeisen Yellow Cafés zum Freunde treffen und relaxen ideal geeignet. http://yellowcafe.raiffeisen.at/

Kraft-Kinz: "Wir wünschen einen guten Start ins Semester"

"Raiffeisen in Wien nimmt Studierende als Kunden und Partner ernst. Die Yellow Cafés bieten Raum für Lebensfreude, Information und Dialog", so GD Stv. Georg Kraft-Kinz, der für die Angebote von Raiffeisen in Wien für Privatkunden verantwortlich ist. "Die Yellow Cafés sind Orte der Begegnung und unser sichtbarer Wunsch für einen guten Start ins Semester!" - Raiffeisen hat als Finanzpartner ein umfassendes Paket für Studierende. Geboten werden neben den Finanzdienstleistungen Vergünstigungen für Studium und Freizeit.

Heute die Uni - morgen die Welt - Raiffeisen Service für Studierende

Um dynamisch ins Studentenleben starten zu können bietet Raiffeisen ein umfassendes Paket für Studenten, das neben gratis Kontoführung und Bankomatkarte auch eine Reihe von Vergünstigungen für Studium und Freizeit bietet. So bekommt jeder, der sich für ein Studierendenkonto der Raiffeisenbank entscheidet, eine Austrian Airlines Geschenkkarte in der Höhe von EUR 50,- die auf Flügen innerhalb Europas eingelöst werden kann. Weiter öffnet das Raiffeisen Studierendenkonto die Tür zu zahlreichen Ermäßigungen u.a. für Konzerte, Museen oder Festivals, Gutscheine und die Chance an Gewinnspielen teilzunehmen ergänzen das Angebot.

Speziell für Absolventinnen und Absolventen bietet das Raiffeisen Studierendenkonto den Zugang zur nicht öffentlichen Karriereplattform www.karriere-start.at - Hier gibt es umfangreiche Informationen, Tipps und Aervice für einen erfolgreichen Karrierestart. Überblick über alle Angeboten bietet www.studierendenkonto.at.

iPad-Station, Beratung und Gewinnspiele im Yellow Café

Interessierte können direkt vor Ort in den Yellow Cafés die Eröffnung ihres Studierendenkontos beauftragen. Für etwaige Recherchen oder Gruppenarbeiten stehen iPad Terminals zur freien Verfügung. Auch attraktive Preise warten auf alle Besucher der Yellow Cafés. Verlost werden unter anderen zwei Tickets zu den MTV EMAs in Amsterdam und ein iPhone 5. Auch heuer bietet das Yellow Café Goodie Bag wieder den Raiffeisen Student Planner, ein zweiwöchiges Kurier-Gratis-Abo sowie diverse Goodies von Kooperationspartnern der Raiffeisen.

Von Studierenden für Studierende

Die Raiffeisen Yellow Cafés bieten Studierenden die Möglichkeit sich untereinander auszutauschen und von Studienkollegen beraten zu lassen. Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und Förderungen erhält man so aus erster Hand. Beim Entspannen im Yellow Café ergibt sich leicht eine nette Unterhaltung mit anderen Studierenden - diese bietet nicht nur einen Wissens- und Erfahrungsaustausch sondern auch die Möglichkeit neue Freunde zu finden.

