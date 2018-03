FPÖ-LPO Ragger: Machtrausch der SPÖ stoppen!

Sofort Anzeige, wenn Akt über rechtswidrige Personalbestellung einlangt

Klagenfurt (OTS) - "Der Machtrausch der SPÖ Kärnten, der mittlerweile in vielen Bereichen spürbar ist, u.a. auch bei Wahlwerbung an der Grenze der Erlaubten rund um die Landesregierung, muss gestoppt werden", betont FPÖ-Obmann LR Mag. Christian Ragger. Dafür werde man auch alle zulässigen rechtlichen Mittel brauchen. "Sobald der Regierungsakt von LH Dr. Peter Kaiser und LHStv. Dr. Beate Prettner über die rechtswidrige Bestellung der neuen Gleichbehandlungsbeauftragten vorliegt, wird die FPÖ den Staatsanwalt einschalten", kündigt er an.

Das Gesetz schreibe eindeutig vor, dass diese Funktion nur von einer Bediensteten des Landes übernommen werden darf. Wenn SP-Chef Peter Kaiser sich darüber hinwegsetzt und dennoch eine externe Parteifreundin einsetzen wolle, müsse er gerichtlich eingebremst werden, so Ragger abschließend.

