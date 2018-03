unique.TALK: Wahlkampf: Wettstreit der besten Ideen oder reine Show?

Wien (OTS) - Josef Kalina und seine Agentur Unique Relations luden gestern Abend zu einer neuen Talkrunde bei "Wein & Co" auf der Mariahilfer Straße. Am Podium diskutierten Kommunikationsberaterin Heidi Glück, die Werber Mariusz Jan Demner und Josef Koinig sowie Schriftsteller Robert Menasse über die Möglichkeiten und Grenzen der Wahlwerbung in Österreich. Das brandaktuelle Thema sorgte für intensive und vielfältige Diskussionen unter den Podiumsgästen.

