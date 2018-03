Wie die Styria digital in die Offensive geht

Beitrag aus MM flash vom 5.9.2013

Wien (OTS) - Um Werbe- und Vertriebserlöse wirbt seit 1. Juli die "styria gigital one", der neue Riese der Styria Media Group. Die Bereiche Digital Sale, Produktentwicklung sowie Technik und Business Development von Kleine Zeitung, Die Presse und WirtschaftsBlatt sind dort vereint. Geschäftsführer Alexis Johann und die beiden Heads of Media Sales Regina Rath und Marion Stelzer-Zöchbauer über einheitliche Angebote, dynamische Paywalls und E-Commerce.

Weitere Beiträge der aktuellen Sendung (www.mmflash.at/aktuelle-sendung/):

Eva Dichand will Politik machen

Wie Hans Dichand will sie auf Kampagnen-Journalismus setzen und kündigt an, dass sich Heute stärker in die Innenpolitik einbringen wird.

http://bit.ly/18DP9x1

Im Gespräch: Kralinger über das liebe Geld

Über die zukünftige Finanzierung von Zeitungsverlagen spricht Kurier-Geschäftsführer und VÖZ-Präsident Thomas Kralinger im Studiointerview.

http://bit.ly/17P3MlV

Wahlkampf: Wo sich Österreich informiert

Die TV-Duelle der Kandidaten haben begonnen. Fernsehen ist zwar auch heuer eine wesentliche Informationsquelle, aber nicht die wichtigste.

http://bit.ly/14rgy40

ORF fordert Gebühren für PCs und Tablets

"Wer ORF schaut, soll zahlen". Mit dieser Aussage lässt ORF-Finanzdirektor Richard Grasl in einem Kurier-Interview aufhorchen.

http://bit.ly/1efxr8S

Die komplette Sendung finden Sie unter:

www.mmflash.at/aktuelle-sendung/

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Morawetz

MedienManager

Leitung MM flash

Tel.: +43/1/405 36 10-47

Fax +43/1/405 36 10-27

E-Mail bm @ albatros-media.at