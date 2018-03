Blumengärten Hirschstetten: Buntes Herbstprogramm bei Gartentagen und Kunstmesse

An den kommenden September-Wochenenden Natur, Gartenkultur und Kunst in den Blumengärten genießen!

Wien (OTS) - Die Gärtnerinnen und Gärtner der Wiener Stadtgärten präsentieren die schönsten Seiten des Herbstes mit einem bunten Veranstaltungsprogramm für Groß und Klein in den Blumengärten Hirschstetten. Kaum eine andere Jahreszeit lässt die Menschen die Gärten intensiver erleben als der Herbst. Denn neben den wunderschönen satten Farben ist es vor allem das reichhaltige Angebot an Früchten, die uns der Herbst beschert.

7./8. und 14./15. September: Gartentage in den Blumengärten Hirschstetten

Alle, die den Aufenthalt in den Blumengärten inmitten all seiner herbstlichen Pracht genießen wollen und dabei an der einen oder anderen Aktion teilnehmen wollen, bieten die Gartentage an zwei September-Wochenenden ein buntes Programm für Groß und Klein.

Unter Anleitung der GärtnerInnen werden Trauben geerntet und gepresst, aus Erdäpfeln lustige Männchen gebastelt, aus den verschiedensten Obst- und Gemüsesorten phantasievolle Bilder gestaltet oder auch Kürbisse bemalt. Auch Nistkästen für Vögel können gebastelt werden, beim "herbstlichen Memory" können auch Erwachsene ihr gutes Gedächtnis unter Beweis stellen.

Für die musikalische Untermalung sorgen am Samstag, dem 14. September die "Floraphoniker" und am 15. September die "Texasschrammeln". Angeboten werden natürlich auch herbstliche Schmankerl und Honig von ImkerInnen aus Wien und Umgebung.

Alles über die Nuss

Bei einem Infostand erfahren die BesucherInnen von den StadtgärtnerInnen alles Wissenswertes rund um Nüsse, z. B. welche Früchte im streng botanischen Sinne nun als Nuss gelten und welche nicht, oder auch wie Nussbäume zu kultivieren, zu pflegen und zu vermehren sind.

12. bis 15. September 2013: 2. Kunst & Kulturmesse Wien

Die Kunstfabrik (stadlau) bringt internationale Kunst und KünstlerInnen in die Blumengärten Hirschstetten. Bei der Kunstmesse "International Art-View Vienna", die heuer zum zweiten Mal in den Blumengärten stattfindet, stellen 90 österreichische und internationale bildende KünstlerInnen aus. Die Kunstmesse besticht sowohl durch ihren außergewöhnlichen Veranstaltungsort als auch durch das Zusammenspiel verschiedenster Kunstsparten.

Die Gartenanlagen der Blumengärten Hirschstetten bieten einen wunderbaren Ort für die Verbindung von Kunst und Natur, neben der Ausstellung gibt es ein Rahmenprogramm mit Live-Performances, Lesungen und Vorträgen.

Infos: www.kunstfabrikstadlau.at

Die Blumengärten Hirschstetten

Die Blumengärten Hirschstetten, die ehemaligen Produktionsbetriebe der Wiener Stadtgärten (MA 42), haben sich im Laufe der letzten Jahre zu einer der abwechslungsreichsten und außergewöhnlichsten Parkanlagen Wiens entwickelt. Verschiedene Themengärten bilden einen abwechslungsreichen liebevoll gestalteten Park zum Entspannen und Staunen, und liefern den Besucherinnen und Besuchern auch Gestaltungsideen für den eigenen Garten. Von länderbezogenen Gärten wie dem Indischen Garten, dem Mexikanischen Garten oder dem Garten der Provence über Anlagen mit speziellen Themen, zum Beispiel dem Donaustädter Energiegarten oder dem Urzeitgarten, erwartet die BesucherInnen eine Vielzahl an Attraktionen.

Habichtskauz, Smaragdeidechse oder Weißstorch - auch diese Tiere leben in den Blumengärten Hirschstetten. Im Zoo in den Blumengärten sind über 40 verschiedene Tierarten in großzügigen Anlagen, in Freigehegen oder im Palmenhaus mit den drei unterschiedlichen Klimazonen untergebracht.

Herbstprogramm in den Blumengärten Hirschstetten:

o Gartentage "Herbstzeit - Farbenpracht im Garten"

o Wann: 7./8. und 14./15. September 2013, jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr

o "International Art-View Vienna", 2. Kunst & Kulturmesse Wien

o Wann: 12.-15. September 2013 jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr

o Wo: Blumengärten Hirschstetten, 22., Quadenstraße 15

o Öffnungszeiten: Mitte März bis Mitte Oktober, Dienstag bis Sonntag von 10-18 Uhr, Montag geschlossen. Letzter Öffnungstag der Sommersaison: 13. Oktober 2013

o Umweltfreundlich erreichbar: 23A ab U1 - Station Kagraner Platz oder 88A ab U2 - Station Aspernstraße

