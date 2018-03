Feuerbestattung - Die Niederösterreichischen Bestatter stellen klar

St. Pölten (OTS) - Der Verlust eines geliebten Menschen stellt für die Hinterbliebenen immer eine emotionale Ausnahmesituation dar. Den Niederösterreichischen Bestattern ist ein behutsamer und vertrauensvoller Umgang mit den Hinterbliebenen besonders wichtig. Durch die ORF Berichterstattung in HEUTE KONKRET unter dem Titel "Krematoriumsgold" und weiterer Medienberichterstattung sehen sich die Niederösterreichischen Bestatter veranlasst, über die Abwicklung einer Feuerbestattung aufklärend zu informieren.

Das geltende Niederösterreichische Bestattungsgesetz sieht zwei Bestattungsarten vor: Die Erdbestattung und die Feuerbestattung. Gerade die Feuerbestattung ist in jüngster Vergangenheit in Medienberichten thematisiert worden. Dabei lag das Interesse in erster Linie auf dem Umgang mit Zahngold und Prothesen von Verstorbenen.

Dazu möchten die Niederösterreichischen Bestatter folgendes klarstellen:

Grundsätzlich muss zwischen Bestattern und Betreibern von Krematorien unterschieden werden. Die Bestatter stehen in einem Werkvertragsverhältnis zu den Krematorien. Nach den gewerberechtlichen Vorschriften darf der Bestatter den Leichnam für die Kremation vorbereiten (insbesondere Waschen, Ankleiden und Einsargen). Der Bestatter übergibt den vorbereiteten Leichnam dem Krematorium. Vom Betreiber der Feuerbestattungsanlage erhält er anschließend eine verschlossene Urne zurück, die nicht mehr geöffnet werden darf.

Die Bestatter kommen daher nach der Feuerbestattung in keinster Weise mit Zahngold oder Prothesen in Berührung.

Zudem unterliegt der Bestatter den Standesregeln:

Kein Zusammenhang mit Rücktritt

Der in den Medien zitierte Bestatter hat mit seinem Schreiben lediglich die Information des Krematoriums weitergegeben.

Der Rücktritt des Vorstands der Landesinnung der Bestatter NÖ, dessen Mitglied der betroffene Bestatter war, steht in keinem Zusammenhang mit dieser Angelegenheit. Die Rücktrittsbekanntgabe des betroffenen Bestatters erfolgte bereits am 20. Juni 2013. Die in den Medien thematisierte Kremation wurde hingegen erst am 29. Juni 2013 durchgeführt.

