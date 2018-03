Premium Technology verdient sich SWIFT-Zertifizierung für den Bereich Supply-Chain-Finanzierung

New York (ots/PRNewswire) - Premium Technology ist stolz darauf, bekanntzugeben, dass die Plattform FinShare von SWIFT zu einer Software-Anwendung für die Supply-Chain-Finanzierung erklärt wurde. Diese Zertifizierung bestätigt, dass FinShare die Trade Services Utility (TSU) sowie die Bank Payment Obligation (BPO) (standardisierte Zahlungsverpflichtung) von SWIFT in vollem Umfang unterstützt. Mit dieser Bekanntgabe ist Premium Technology nun der fünfte Software-Anbieter, der diese Zertifizierung erhält, und der einzige Anbieter mit einer ausschließlichen Spezialisierung auf Supply-Chain-Finanzierung (SCF).

"Für uns von Premium Technology ist die BPO mehr als nur eine digitale Alternative zum Akkreditiv. Sie dient vielmehr als Einstieg in Finanzierungsoptionen sowohl vor als auch nach dem Versand für Unternehmen, die vielen Banken anderenfalls als zu riskant erscheinen würden", sagte Douglas Salom, stellvertretender Leiter des globalen Vertriebs. "Mit FinShare können Banken die BPO über eine einzelne Plattform mit der Finanzierung eines Auftrags, der Transportfinanzierung und der Finanzierung von Außenständen kombinieren. Auf dem heutigen Markt ist dies einmalig." Peter Chin, EVP & Managing Director, setzte hinzu: "Die BPO ergänzt das Kontokorrent-Supply-Chain-Finanzierungsgeschäft durch Risikominderung, Transparenz und Effizienz." Er wird dieses Thema im Rahmen der Sibos in einer Open Theater Session namens Enhancing Supply Chain Finance with Bank Payment Obligation (BPO) (Die Supply-Chain-Finanzierung durch die standardisierte Zahlungsverpflichtung (BPO) stärken) vertiefen.

"Wir schätzen die Beteiligung der Lieferanten an unseren Finanz- und Handelsinnovationen und freuen uns, Premium Technology als weiteren TSU-zertifizierten Anbieter begrüßen zu dürfen", sagt Andre Casterman, globaler Leiter Unternehmens- und Handelsmärkte bei SWIFT und Co-Vorsitzender der BPO-Innovation der Internationalen Handelskammer. "Premium Technology ist der erste SCF-Anbieter, der die Industrienormen von SWIFT zur Erweiterung seiner Kapazitäten nutzt. Hierdurch erhalten die 53 Bankengruppen, die die BPO anwenden, mehr Wahlmöglichkeiten."

Informationen zu Premium Technology Inc.

Premium Technology ist ein in New York ansässiger Anbieter von Software-Lösungen im Bereich Supply-Chain-Finanzierung für die globale Bankengemeinschaft. Seine webbasierte Plattform FinShare bietet Module für Lieferantenfinanzierung (umgekehrtes Factoring), Finanzierung von Außenständen, Factoring, Purchase Order to Pay (PO2Pay), Asset-Based Lending (ABL), Risikobeteiligung, standardisierte Zahlungsverpflichtung (BPO) und Document Preparation (DocPrep). Dieses äußerst flexible, skalierbare und konfigurierbare Lösungsset gestattet es Banken, für ihre Kunden Produkte und Angebote auf Grundlage der Kreditentwicklung und des Arbeitskapitalbedarfs der Kunden zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.premiumit.com.

