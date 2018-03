Ultra ORION bietet integrierte maritime Kommunikation

London (ots/PRNewswire) - Neues Funksystem bietet hochleistungsfähige, netzwerkübergreifende Mehrkanal-Konnektivität

Das Ultra-ORION-Funkgerät löst zahlreiche Probleme bei der Organisation maritimer Abläufe, sowohl in der Verteidigungsindustrie als auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit; es eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. Bekämpfung von Piraterie und Terrorismus sowie Grenzschutz und Küstenwache.

Paul Zweers, Vice President für Business Development and Strategy bei Ultra Electronics, TCS, erklärte: "Eines der wesentlichen Probleme für kleinere maritime Plattformen, wie beispielsweise Patrouillenschiffe, ist die mangelnde Verbindung zum gemeinsamen Lagebild. Derzeit können solche Plattformen keine Videos oder grosse Kartendateien empfangen und nur in sehr geringem Mass mit anderen Schiffen, Dienststellen und Hauptquartieren an Land interagieren. Die Einführung des Ultra-ORION-Datennetzknotens auf jeder Plattform wird die Effizienz von Missionen deutlich steigern." Durch das Ultra-ORION-Funksystem können maritime Anlagen hochauflösende Videobilder austauschen; Lageerkennung, Sensorfusion und Relaisfunktionen werden verbessert, was bei Einsätzen, die über die Sichtweite hinausgehen, ein klarer Vorteil ist.

Ultra ORION ist die 4. Generation hochleistungsfähiger Richtfunkgeräte (HCLOS) der Firma Ultra Electronics, TCS. Dieses Mehrkanal-, Multibandfunksystem fungiert als Hochleistungs-Backhaul für taktische Netzwerke, die C4ISR-Elemente miteinander verbinden. Es kann ausserdem als Backhaul-Repeater, Reichweiten-Erweiterungsnetzknoten, Aggregations-, Distributions- und Zugangspunkt, WLAN oder auch als Gegenstelle am Rand des Netzwerks verwendet werden.

Dieses bahnbrechende Funksystem wird vom 10. bis 13. September 2013 an Stand S2-380 der DSEI-Fachmesse ausgestellt werden.

Über Ultra Electronics, TCS Als Teil der Ultra Electronics Group, liefert TCS moderne Systeme für C4ISR und Elektronische Kriegsführung für internationale Anwendungen in den Bereichen Heer, Luftwaffe und Marine. Ultra Electronics, TCS hat seinen Firmensitz in Montreal, Kanada, mit Zweigstellen in Ottawa sowie den USA. Ultra Electronics ist ein international erfolgreiches Unternehmen für Verteidigung, Sicherheit, Transport und Energie mit Schwerpunkt auf Lösungen in den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Software.

Anfragen an: Ultra Electronics, TCS Sarah Woolverton +1-514-679-6804 sarah.woolverton@ultra-tcs.com http://www.ultra-tcs.com http://www.ultra-electronics.com