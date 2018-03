Neonlite veröffentlicht zweiten Nachhaltigkeitsbericht

Hongkong (ots/PRNewswire) - Neonlite Electronic & Lighting (HK) Limited, Eigentümerin der renommierten Marke für Energiesparlampen MEGAMAN®, hat heute ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht herausgegeben.

Der neue Bericht beleuchtet den Fortschritt, den das Unternehmen im Berichtszeitraum dabei gemacht hat, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt aller Geschäftstätigkeiten zu rücken, und umreißt die Pläne von Neonlite, den globalen Herausforderungen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell zu begegnen.

Das Engagement für Nachhaltigkeit und Umwelt ist seit Langem integraler Bestandteil des Geschäftsbetriebs von Neonlite. Der neue Bericht zeigt auch, wie die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsgrundsätzen in die ökonomischen, ökologischen und sozialen Aktivitäten von Neonlite zu geschäftlichen Verbesserungen und Erfolgen beigetragen hat, darunter:

-- Einführung und effiziente Umsetzung einer Nachhaltigkeitsrichtlinie als Rahmen für Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen. Ein 2011 aufgestelltes Komitee ist federführend bei allen Nachhaltigkeitsmaßnahmen und der langfristigen Planung und Strategie. -- Bis Dezember 2012 wurden 490 Patente und Gebrauchsmusteranmeldungen für Erfindungen und Produktdesigns von Neonlite gewährt. Allein 2011 und 2012 konnte das Unternehmen 90 neue Patente und Gebrauchsmusteranmeldungen verzeichnen. -- Bahnbrechende technische Verbesserungen der Wirksamkeit von LED-Lampen haben zu einem Leistungsanstieg bei konzeptionellen LED-Lampen auf 95 lm/W und bei LED-Modulen auf 125 lm/W geführt. -- Die Anzahl von Arbeitsunfällen ging im Berichtszeitraum um 44 % zurück. -- Das Neonlite-Büro in Hongkong wurde zum Champion von "Power Smart 2012" ernannt, einem von den Friends of the Earth organisierten Energiespar-Wettbewerb. -- Fördermittel des Unternehmens für Erziehung, Wohltätigkeit und das Gemeinwesen erreichten über 510.000 US-$.

"Wir sind stolz auf Neonlites innovative grüne LED-Beleuchtungstechnik. Sie setzt uns in einem extrem hart umkämpften Markt ab und erhöht die Sichtbarkeit unserer MEGAMAN®-Marke für eine ganz neue internationale Zielgruppe. Nachhaltigkeit wird weiterhin im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit stehen", sagte der Vorstandsvorsitzende, Mr. Foo Onn Fah.

Mr. Lee Wing Tak, CEO, fügte hinzu: "Der Bericht würdigt unsere Erfolge bei der Einbeziehung von Nachhaltigkeit in das gesamte Geschäft und inspiriert uns in unserem weiteren Streben nach Perfektion. Wir bei Neonlite verpflichten uns zu einem Geschäftsbetrieb mit Integrität und Respekt für die Interessen aller Beteiligten."

Der Nachhaltigkeitsbericht 2011-2012 von Neonlite entspricht den G3.1-Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI). Der Bericht kann unter www.megaman.cc/sustainability-report

eingesehen und

heruntergeladen werden. Wir würden uns über Kommentare freuen, die Sie über das Mitteilungsformular eingeben können.

Informationen zu Neonlite

Neonlite Electronic & Lighting (HK) Limited, Eigentümerin der MEGAMAN®-Marke, ist ein global führender Designer, Entwickler und Anbieter von umweltfreundlichen, energieeffizienten LED- und CFL-Beleuchtungsprodukten. Das Unternehmen verfügt über eigene hochmoderne Produktionsanlagen und ein umfangreiches Netz von Konzeptläden, und vertreibt seine MEGAMAN®-Produkte in über 90 Ländern rund um die Welt.

Für nähere Informationen zu Neonlite und MEGAMAN® besuchen Sie bitte unsere Website www.megaman.cc.

Web site:

http://www.megaman.cc/global/aboutus/sustainability_report_index.php/

http://www.megaman.cc/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Wendy Lam, +852-2378-0074, wendylam @ neonlite.com.hk