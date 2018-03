Heide Schmidt: "Nicht nachzulassen ist der Wunsch an NEOS und die Liberalen, die ich diesmal unterstütze"

NEOS Spitzenkandidatinnen Mlinar und Meinl-Reisinger wollen Frauen sichtbar machen und Ungerechtigkeiten bekämpfen

Wien (OTS) - Ist eine frauenpolitische Diskussion überhaupt nötig im Jahr 2013? Ja, sagt NEOS. Denn Frauen sind noch immer unterrepräsentiert in der Wirtschaft und der Kultur, müssen sich entscheiden zwischen Kind und Karriere. Dass Frauen beileibe nicht "zu sensibel für Politik" sind, wie es ein Kärntner Landeshauptmann einst ausdrückte, bewiesen am Mittwochabend die drei Power-Frauen Heide Schmidt, Angelika Mlinar und Beate Meinl-Reisinger. Moderiert wurde der Abend von Susanne Glass, Präsidentin des Verbands der Auslandspresse.

Schmidt startete ihre politische Karriere 1973, "zu einer Zeit, wo ÖVP und SPÖ 94% der Stimmen auf sich vereinten". Diesen Zweiparteienstaat wollte man aufbrechen, so wie NEOS heute. Frauenpolitisches Bewusstsein war ihr nicht in die Wiege gelegt, sie ließ sich vom politischem Engagement ihrer Freunde anstecken. Zugang in die Politik fand sie durch Tätigkeit in Volksanwaltschaft, seit 1987 engagierte sie sich in der Politik. "Ich war damals jemand, das hat Haider erkannt. In TV-Diskussionen gab es eine regelrechte Beißhemmung, das habe ich durchaus genossen", so Schmidt. Bitter ist für sie vor allem der ewige Stillstand: "Den Ruf nach Neubewertung der Arbeit gab es schon unter Johanna Dohnal, mittlerweile ist er wieder verstummt. Viele junge Frauen glauben heute, es sei eh alles paletti."

NEOS Spitzenkandidatin Angelika Mlinar wuchs in sehr politischer Umgebung auf, als Volksgruppenangehörige und Frau entwickelte sie Kampfgeist, "zum Ausgleich von Ungerechtigkeiten", wie sie sagt. "Überleben oder daran zerbrechen, das war damals mein Motto." Es sollte ihr als Nachfolgerin von Heide Schmidt an der Spitze des Liberalen Forums oder auch bei der Kampfkandidatur gegen Valentin Inzko im Rat der Kärntner Slowenen noch gute Dienste leisten. "Ich habe auch lange nicht an gläserne Decke geglaubt, bis ich dann in der Europäischen Kommission bemerkte, wie sich Karrieren ab 35 diametral auseinanderentwickeln. Die Leistung, die du als Frau erbringen musst, ist so unglaublich viel größer."

Beate Meinl-Reisinger, die Jüngste in der Runde und Mutter zweier Kinder, ist NEOS Spitzenkandidatin in Wien. Sie war schon immer ein politischer Mensch: "Mein großer Mentor war mein Vater, der mir Selbstvertrauen und sein Vertrauen gegeben hat. Ich habe nicht verstanden, dass es Grenzen und gläserne Decken gibt." Dass ihr nicht die ganze Welt offensteht, merkte sie, als sie für die Wiener ÖVP Reden über qualifizierte Teilzeit schrieb - und gleichzeitig ihr Wunsch auf Teilzeitarbeit abgelehnt wurde.

Für Schmidt ein weiterer Beweis, wie zäh die Strukturen sind: "Auch wenn es viele nicht mehr hören wollen, man muss da dran bleiben die Strukturen ändern. Etwa bei der Gehaltsveröffentlichung in Betrieben nur mit über 150 Mitarbeitern, diese Grenze erscheint mir nicht logisch! Man muss auch ein gesellschaftliches Klima schaffen, dass eine Augabenverteilung in der Familie regelt. Erziehung ist eine gemeinsame Aufgabe. Es sollte selbstverständlich sein, dass der Mann genauso sagen kann, ich habe da eine familiäre Verpflichtung - und nicht nur Aufsichtsratssitzungen."

Mit Quoten haben alle drei Diskutantinnen keine Freunde, räumen aber ein, dass man diese als Notfall-Instrument einführen könnte. Meinl-Reisinger: "Was ich sofort streichen würde, Langvariante des Kinderbetreuungsgeldes- drei Jahre sind zu lange! Dafür könnten Teilzeitregelungen ausgeweitet werden auf kleinere Betriebe. Der allerwichtigste Bereich ist, mehr in Kinderbetreuung zu investieren."

Für Schmidt spielen so gut wie alle Parteien hier auf Zeit. "Ständig nur den Bedarf zu erheben, das halte ich für Zynismus. Politik machen heißt, die Zusammenhänge zu sehen. Die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass es möglich ist, sich durchzusetzen. Nicht nachzulassen ist der Wunsch an NEOS und die Liberalen, die ich diesmal unterstützen werde." Mlinar nimmt den Auftrag gerne an: "Eine meiner zentralen Aufgaben im Parlament wird sein, Frauen sichtbar zu machen und die Ungerechtigkeiten zu einem gewissen Grad zu lindern versuchen. Ich werde alle meine Kraft, dafür einsetzen - und die Männer notfalls mit Gewalt überzeugen", schließt sie mit einem Augenzwinkern.

"Wenn du die Zukunft nicht vorhersagen kannst, erschaffe sie", stellte Susanne Glass den Abend unter ein Motto, das von NEOS stammen könnte.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Presseteam | presse @ neos.eu

Stefan Egger | +43 664 88665030