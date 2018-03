Ralph Lauren Fragrances fordert Fans heraus, sich der Red Race Challenge zu stellen

New York (ots/PRNewswire) - POLO RED, der neueste Herrenduft von Ralph Lauren, lässt die Schnelligkeit, das Adrenalin und die Verführungskraft dieses wilden Duftes in der neuen Red Race Challenge lebendig werden. Die Red Race Challenge ist ein Test der Fahrkünste der Fans: ein rasantes digitales Rennen, das auf dem Kurzfilm POLO RED mit Nacho Figueras basiert, bei dem Bruce Weber Regie führte.

www.facebook.com/ralphlaurenfragrances



können die Spieler eine Fahrt wagen und sich mit einem schnellen Rennboot messen. Die Herausforderung umfasst drei Stufen und ist ein Land-gegen-Wasser-Rennen, in dem die Gewinner mit dem Abschluss eines Levels neue Rennstrecken freischalten. Das Rennen spielt auf einer fernen Inselkette; die Spieler werden auf eine virtuelle Straße und in die Werbekampagne von POLO RED transportiert.

Die Spieler werden nach ihren Fahrfertigkeiten eingestuft, wobei die Bewertung auf einem Multiplikator für perfekte Geschwindigkeit, kluges Schalten und Strecke beruht. Auf einer globalen Liste der besten Red Race Challenge-Spieler können die Teilnehmer ihren Rang prüfen und Freunden aus sozialen Netzwerken zeigen.

www.facebook.com/ralphlaurenfragrances

können sich die Fans

von POLO RED einen Adrenalinstoß verabreichen und die Red Race Challenge annehmen.

POLO RED ist eine feurige Mischung aus scharfem rotem Safran, frischer roter Grapefruit und tiefrotem Holz, die die Abenteuerlust in jedem Mann weckt. POLO RED ist das Ultimative in Sachen Design, Kraft und Unverwechselbarkeit; es wurde von der Ralph Lauren Car Collection inspiriert, einer der weltweit prestigeträchtigsten Sammlungen edler Automobile. Die POLO RED-Produktlinie ist bei ausgewählten Einzelhändlern und unter RalphLauren.com erhältlich.

INFORMATIONEN ZU RALPH LAUREN FRAGRANCES

1978 baute Ralph Lauren seine Lifestyle-Marke aus und startete mit Lauren für Damen und Polo für Herren eigene Duftserien. Ralph Lauren Fragrances entwickelt seit nun mehr als 30 Jahren neue Düfte für den Mann und die Frau, die eine eigene Persönlichkeit und einen luxuriösen Lebensstil ganz in der Tradition von Ralph Lauren ausdrücken. Das Portfolio von Ralph Lauren Fragrances umfasst Polo, Polo Blue, Polo Black, Polo Red, Ralph Lauren Romance sowie The Big Pony Fragrance Collection For Women und For Men. Mehr über Ralph Lauren Fragrances erfahren Sie unter www.ralphlauren.com/fragrances

oder

www.facebook.com/ralphlaurenfragrances.



Web site: http://www.ralphlauren.com/fragrances/

