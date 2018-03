BATS Global Markets - Höhepunkte im August: Unternehmen gibt Fusionsvereinbarung mit Direct Edge bekannt und meldet 24,1-prozentige Steigerung des gesamteuropäischen Marktanteils

(PRN) - -- BATS Chi-X Europe setzt starke Entwicklung in Spanien fort; BATS Options meldet Marktanteil von 4,1 %

Kansas City, Missouri, Und London (ots/PRNewswire) - BATS Global Markets (BATS) gab heute bekannt, dass die BATS Chi-X Europe im August einen Marktanteil von 24,1 % verzeichnet und dabei neue Monatsrekorde auf der Osloer OBX (25,1 %) und der Stockholmer OMXS30 (31,6 %) aufgestellt hat.

Die BATS Chi-X Europe hat ihre starke Entwicklung in Spanien fortgesetzt und den im vergangenen Monat erzielten Rekordwert von 15,6 % auf der spanischen IBEX 35 egalisiert. Im Vergleich zum Wert von 7,3 Milliarden EUR aus dem Monat Juli belief sich der tägliche Nominalwert der auf der BATS Chi-X Europe im August gehandelten Wertpapiere im täglichen Durchschnitt auf 7,0 Milliarden EUR.

Das größte Highlight des Monats August war für BATS Global Markets aber die Fusionsvereinbarung mit Direct Edge Holdings, bei der es sich um einen richtungsweisenden Moment für beide Unternehmen, die gesamten Vereinigten Staaten und die globalen Finanzmärkte handelt.

"Die geplante Fusion mit Direct Edge wird für beide Unternehmen und, was noch wichtiger ist, auch für deren geschätzte Kunden enorm vorteilhaft sein", so Joe Ratterman, der CEO von BATS Global Markets. "Dieser Zusammenschluss von zwei gleichgesinnten, kundenorientierten Firmen wird zu kontinuierlichen Innovationen führen und den Wettbewerb auf dem US-amerikanischen Wertpapiermarkt ankurbeln."

"Was das Ausland anbetrifft, so sind wir über die Fortschritte der BATS Chi-X Europe, die als Recognised Investment Exchange in monatlichen Abständen immer wieder neue Marktanteilsrekorde aufstellt, nach wie vor begeistert", ergänzte er.

In den Vereinigten Staaten verzeichnete die BATS Options im August einen Marktanteil von 4,1 % - im Juli wurde ein Wert von 4,3 % gemeldet. Beim Handel mit US-Dividendenpapieren lag der Marktanteil im August bei 9,7 %, wobei der branchenweite Gesamtdurchschnitt beim Handel mit Wertpapieren mit 5,5 Milliarden Aktien pro Tag im aktuellen Monat niedriger ausfiel als im Juli, wo noch 5,7 Milliarden Aktien gehandelt wurden. Auf den europäischen Wertpapiermärkten, die BATS Chi-X Europe abdeckt, lag der konsolidierte branchenweite Nominalwert der gehandelten Aktien im Monat August durchschnittlich bei 28,7 Milliarden EUR pro Tag. Im Vergleich zum Wert von 29,8 Milliarden EUR aus dem Monat Juli ergab sich folglich ein Rückgang.

Weitere Höhepunkte im August:

-- Am 26. August kündigten BATS Global Markets und Direct Edge einen verbindlichen Fusionsvertrag [http://cdn.batstrading.com/resources/press_releases/BATS-Direct-Edge-PR-FINAL.pdf] an, demzufolge die beiden kundenorientierten Betreiber von Wertpapierbörsen unter dem Dachkonzern BATS Global Markets zusammengelegt werden, um Innovationen zu fördern und Investoren fortan noch besser betreuen zu können. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Behörden. -- Im Zuge der Übernahme aller sich im Besitz von Lehman Estate befindenden Aktien erwarben Spectrum Equity und TA Associates im August eine Beteiligung an BATS Global Markets [http://cdn.batstrading.com/resources/press_releases/BATS-TA-Spectrum-Press-Release-FINAL.pdf]. -- Im August belegte die BATS BZX Exchange laut BATS-Marktqualitätsstatistik [http://www.batstrading.com/market_data/quality/] bei 382 der insgesamt 500 zum S&P 500®-Index zählenden Aktien - gemessen an ihrem effektiven Spread - den 1. und 2. Platz der Kategorie Handelsqualität. Darüber hinaus erzielte die BZX Exchange bei 11 der 25 führenden börsengehandelten Produkte den niedrigsten effektiven Spread.

Zusammenfassung von Handelsvolumen und Marktanteil im August 2013

US-Dividendenpapiere August 2013 -------------------- ----------- Gesamte Branche - konsolidiertes Handelsvolumen im täglichen 5,5 Milliarden Durchschnitt Aktien ------------------------------------------------------------ --------------- BATS-Börsen (BZX und BYX Exchange) - gemeinsamer Marktanteil 9,7 % ------------------------------------------------ ---- BATS-Börsen (BZX und BYX Exchange) - gemeinsames 531,0 Millionen Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt Aktien ------------------------------------------------ ---------------- US-Aktienoptionen ----------------------------------------------------- BATS Options - gemeinsamer Marktanteil 4,1 % -------------------------------------- ---- BATS Options - gemeinsames Handelsvolumen im täglichen 592.767 Durchschnitt Verträge ------------------------------------------------------ -------- Europäische Dividendenpapiere ----------------------------------------------------------- Europaweit konsolidiertes Handelsvolumen (1) - 28,7 Milliarden durchschnittlicher Nominalwert pro Tag EUR ---------------------------------------------- ---------------- BATS Chi-X Europe - gesamteuropäischer Marktanteil 24,1 % -------------------------------------------------- ----- BATS Chi-X Europe - durchschnittlicher Nominalwert der 153,6 gehandelten Aktien Milliarden EUR ------------------------------------------------------ --------------- 7,0 Milliarden BATS Chi-X Europe - durchschnittlicher Nominalwert pro Tag EUR ---------------------------------------------------------- ---------------

(1) Auf Basis der Marktabdeckung von BATS Chi-X Europe, abrufbar unter www.batstrading.co.uk

Handelsvolumen- und Marktanteilsstatistik nach Markt -US-Dividendenpapiere, US-Aktienoptionen, Europäische Dividendenpapiere

Eine vollständige Übersicht des Handelsvolumens und Marktanteils für jeden einzelnen Markt im Monat August ist unten aufgeführt. Besuchen Sie die folgende Website, um die US-amerikanischen und europäischen Marktanteile aller großen Handelsbörsen und sonstiger Märkte einzusehen: http://www.bats.com/markets

US-Dividendenpapiere (Die BATS-Börsen) August 2013 August 2012 ----------- ----------- Die BATS-Börsen (BZX & BYX (In Millionen, mit Ausnahme von zusammengefasst) Prozentwerten; Restposten sind in Volumenangaben und Nominalwerten nicht enthalten) Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 531,0 693,6 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 436.496,6 $ 505.538,5 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 9,7 % 12,8 % Tape A 8,3 % 11,8 % Tape B 13,6 % 15,1 % Tape C 9,8 % 13,4 % Handelsvolumen nach Börse: -------------------------- BZX Exchange: Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 428,8 492,6 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 357.151,5 $ 378.684,9 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 7,8 % 9,1 % Tape A 6,6 % 8,0 % Tape B 11,1 % 11,8 % Tape C 8,2 % 9,8 % BYX Exchange: Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 102,2 201,0 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 79.345,1 $ 126.853,6 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 1,9 % 3,7 % Tape A 1,8 % 3,9 % Tape B 2,5 % 3,3 % Tape C 1,7 % 3,6 % BATS 1000 Index 18.395,28 15.740,69 (ein breiter gefasster Benchmark des (Börsenschluss: (Börsenschluss: US-Markts für Dividendenpapiere) 31/08/13) 31/08/12)

US-Aktienoptionen (BATS Options) August 2013 August 2012 ----------- ----------- Verträge Marktanteil Verträge Marktanteil Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 592.767 4,1 % 485.935 3,7 %

Europäische Dividendenpapiere (2) (BATS Chi-X Europe) August 2013 August 2012 ----------- ----------- (In Millionen, mit Ausnahme von Prozentwerten) Nominalwert gesamt 153.626,6 EUR 133.917,2 EUR Nominalwert im täglichen Durchschnitt 6.983,0 EUR 5.822,4 EUR Angezeigter Nominalwert im täglichen Durchschnitt 6.424,2 EUR 5.485,9 EUR Nicht angezeigter (3) Nominalwert im täglichen Durchschnitt 558,8 EUR 336,5 EUR Gesamteuropäischer Marktanteil 24,1 % 23,8 %

Marktanteil nach Markt (im Berichtszeitraum): --------------------------------------------- August 2013 August 2012 ------- ----------- Börse London gesamt 27,6 % 29,1 % FTSE-100-Aktien 30,8 % 32,2 % FTSE-250-Aktien 21,4 % 26,5 % Börse Paris gesamt 23,1 % 23,5 % CAC-40-Aktien 24,4 % 24,5 % CAC-Next20-Aktien 20,1 % 24,8 % Börse Frankfurt gesamt 26,4 % 25,2 % DAX-30-Aktien 28,5 % 26,2 % MDAX-Aktien 22,2 % 29,0 % Börse Amsterdam gesamt 21,0 % 25,4 % AEX-Aktien 21,4 % 25,9 % AMX-Aktien 18,0 % 19,5 % Börse Brüssel gesamt 22,5 % 21,9 % BEL-20-Aktien 23,7 % 22,1 % Börse Mailand gesamt 12,8 % 11,9 % FTSE-MIB-Aktien 13,6 % 12,4 % Börse Zürich gesamt 25,7 % 25,2 % SMI-Aktien 28,0 % 27,0 % SMIM-Aktien 19,2 % 15,8 % Nordische Börsen gesamt 28,2 % 24,9 % Helsinki-OMXH25-Aktien 30,4 % 26,0 % Stockholm-OMXS30- Aktien 31,6 % 28,0 % Kopenhagen-OMXC20- Aktien 25,4 % 22,3 % Oslo-OBX-Aktien 25,1 % 20,5 % Börse Wien gesamt 16,9 % 18,4 % ATX-Aktien 17,2 % 18,7 % Börse Lissabon gesamt 11,2 % 16,1 % PSI-20-Aktien 11,2 % 16,3 % Börse Dublin gesamt 6,7 % 6,0 % ISEQ-20-Aktien 6,7 % 6,0 % Börse Madrid gesamt 15,0 % 3,4 % IBEX-35-Aktien 15,6 % 3,5 % Bedeutende Indizes 23,8 % 21,3 % EUROSTOXX-50-Aktien FTSE RIOB 8,0 % 4,0 %

(2) Entspricht konsolidierten Werten aus offenen und geschlossenen Büchern der BATS Europe (BXE) und Chi-X Europe (CXE), sofern nichts anderes vermerkt ist. (3) Auf der BXE und CXE nicht angezeigte Orderbücher.

Informationen zu BATS Global Markets, Inc. BATS Global Markets, Inc. (BATS) ist ein führender Betreiber von Wertpapiermärkten in den Vereinigten Staaten und Europa. In den USA betreibt BATS zwei Börsen, die BATS BZX Exchange und die BYX Exchange, sowie BATS Options, einen US-Markt für Aktienoptionen, und den BATS 1000 Index, einen innovativen Marktindex für US-amerikanische Dividendenpapiere. Die BATS BZX Exchange ist ein Handelsplatz für Primärkotierungen börsengehandelter Produkte, zu dem 19 börsengehandelte Fonds zählen. In Europa ermöglicht BATS Chi-X Europe, eine sogenannte Recognised Investment Exchange und nach Marktanteil und Handelsvolumen die größte Wertpapierbörse Europas, den Handel mit mehr als 2.700 Aktien in 25 verschiedenen Indizes und auf 15 großen europäischen Märkten. Das Unternehmen hat seine Firmenzentrale in der Nähe von Kansas City im US-Bundesstaat Missouri und unterhält weitere Niederlassungen in New York und London. Besuchen Sie www.bats.com für nähere Informationen.

