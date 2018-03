Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 5. September 2013; Leitartikel von Alois Vahrner: "Weder abgesandelt noch in Topform"

Innsbruck (OTS) - Utl: Wie gut oder schlecht liegt Österreich als Wirtschaftsstandort? Das heizt im Wahlkampf die Emotionen an. Tatsache ist: Österreich liegt fast überall im Vorder- bis Mittelfeld. Die Tendenz ging in den letzten Jahren aber eher nach unten.

Starker Tobak, vor allem für die wahlkämpfende ÖVP, kam zuletzt aus Alpbach, dem Dorf der Denker: Wegen neuer Steuerforderungen der SPÖ hatte Finanzministerin Maria Fekter den Standort Österreich als "ramponiert" bezeichnet, für Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl ist er gar ins Mittelmaß "abgesandelt". Sein Tiroler Präsidenten-Kollege Jürgen Bodenseer sieht die Sache anders und hatte vor Wochen gereizt auf eine EU-Regionenstudie reagiert, laut der Tirol zurückgerutscht war.

Abgesehen davon, was taktisch sinnvoller ist, um Forderungen der Wirtschaft nach Entlastungen eher durchzubringen: Wie gut oder schwach ist Österreich als Standort tatsächlich? Allein davon hängt nämlich ab, wie es mit dem Wohlstand im Land weitergehen wird. Politisch mag man sich vom Gesundbeten oder Krank jammern, je nachdem, auf welcher Seite man gerade steht, Wahlerfolge versprechen. Im internationalen Wettlauf zählen allerdings einzig Fakten.

Und diese stellen Österreich ein durchaus wechselhaftes Zeugnis aus. Niemand kann bestreiten, dass es in Österreich insgesamt ein sehr hohes Wohlstandsniveau gibt (auch wenn Hunderttausende schwer zu kämpfen haben), eine hohe Beschäftigung (trotz gestiegener Arbeitslosigkeit) und viele wettbewerbsfähige Firmen, die sich weltweit im Export behaupten. In den Jahren der Finanz- und Euro-Krise hat sich Österreich besser behauptet als viele ander e Länder. Die Alpenrepublik hat auch dank der Sozialpartnerschaft hohe Berechenbarkeit und sozialen Frieden. Das System führt aber gleichzeitig zu einer äußerst geringen Reformbereitschaft, von der Bildung über das Pensionssystem bis hin zu Arbeitszeiten. Österreich ist gnadenlos überbürokratisiert und überreglementiert.

Wie auch gestern beim Standortvergleich des World Economic Forum (WEF), bei dem Österreich auf dem respektablen Platz 16 von 148 Ländern landet, ist Österreich in vielen Rankings im Vorder- bis Mittelfeld zu finden. Fazit ist allerdings, dass es in den letzten Jahren bei Standort- oder Uni-Rankings bestenfalls gleich blieb, eher aber schleichend nach unten ging oder wir uns wie beim PISA-Test weiter im Schlussfeld wiederfinden.

In vielen anderen Ländern wäre man froh, in der österreichischen Situation zu sein. Die Zeiten, in denen führende deutsche Medien wie Der Spiegel und die Bild von Österreich als dem besseren Deutschland schwärmten, weil wir bessere Kenndaten hatten, sind aber vorbei. Der Wille, den Trend wieder umzukehren, ist leider kaum erkennbar.

