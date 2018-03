WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Vier Wände, sechs Parteien - von Andre Exner

Solange die Mieten stabil sind, ist das Wählervolk glücklich

Wien (OTS) - Generäle werden oft dafür gescholten, sie wollten den letzten Krieg nochmals führen, vor allem, wenn sie ihn gewonnen haben. Auch Politiker sind offenbar nicht besser als Generäle: Wenn ein Bundeskanzler sich auf seine Wurzeln im Wiener Mieterschutz besinnt und damit im ganzen Land auf Stimmenfang geht, hat das den Grund, sich in Krisenzeiten auf ein altbewährtes Erfolgsmodell zu stützen. Die Eurozone wackelt, Banken und Baukonzerne werden zu Milliardengräbern, selbst das Parlament fällt den Parlamentariern mangels Sanierung bald buchstäblich auf den Kopf - wen interessiert's, solange die Mieten stabil sind, ist das Wählervolk glücklich. Und dass die restlichen fünf Parteien ebenfalls auf diesen Zug aufspringen müssen, ist klar: Wohnen muss jeder, doch kaum jemand wird von sich behaupten, mit seiner Wohnsituation wunschlos glücklich zu sein.

Dabei wäre das Immobilienthema bei den letzten oder vorletzten Nationalratswahlen noch um einiges brisanter gewesen. Damals stiegen die Mieten und Wohnungspreise in Österreich von Quartal zu Quartal. Inzwischen ist die "gläserne Decke" erreicht: Wie das WirtschaftsBlatt am Mittwoch berichtet hatte, wurde der Höhenflug der Eigenheimpreise und der Wohnungsmieten im ersten Halbjahr beendet. Wie in der Marktwirtschaft üblich, haben Preise und Mieten nach etwas Aufholbedarf genau das Niveau erreicht, das von der Masse der Immobiliensuchenden als "leistbar" betrachtet wird und steigen nicht mehr. Und das ohne Zutun der Politik.

Alles in Ordnung also? Mitnichten. Denn die demografische Entwicklung legt keine Ruhepause ein. Allein nach Wien ziehen Schätzungen der Statistik Austria zufolge bis 2030 rund 200.000 Menschen - sprich, eine Stadt so groß wie Graz muss innerhalb der Wiener Stadtgrenzen aus dem Boden gestampft werden. Und genau hier müsste eine verantwortungsvolle Politik eingreifen. Denn für den bevorstehenden Bauboom braucht es neue Gesetze und viel privates Kapital. Steuerliche Anreize für Neubauten, die Ausweitung des für Sanierungen mit sozialen Mieten bestens geeigneten Bauherrenmodells und die Erhöhung der Sanierungsquote sind jetzt gefragt. An diesen und ähnlichen Stellschrauben sollte die nächste Regierung drehen - aber bitte vorsichtig, ansonsten leidet der Markt.

