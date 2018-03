Branchenmeldung zur Financial Technologies Group (FTIL)

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Aufgrund aktueller Ereignisse in Indien hinsichtlich der Financial Technologies Group (FTIL) möchte DGCX den Status seiner Beziehung zu dem Unternehmen und seinen Trägern klarstellen.

Die FTIL-Gruppe ist ein Minderheitsaktionär der DGCX und hält zwei von fünf nominierten Aufsichtsratsmandaten. Die DGCX kann bestätigen, dass kein Börsendirektor eine operative Verantwortung für die Führung des Unternehmens inne hatte.

Des Weiteren bestätigt die DGCX, dass die Börse seit dem 12. März 2013 alle von der FTIL-Gruppe bereitgestellten Technologien für Handel und Abwicklung mit einem neuen System namens "EOS" ersetzt hat, das von Cinnober bereitgestellt wird.

Das Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), eine Dubaier Regierungsbehörde, ist der führende Träger der Börse und besitzt in Folge einer kürzlich erfolgten Aktienausgabe nun 67 % der DGCX.

Die DGCX wird von der Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA) reguliert, und diese Aufsichtsbehörde ist in voller Kenntnis von den Betriebsabläufen der Börse.

Über die DGCX: Die DGCX wurde 2005 gegründet und ist die erste Terminbörse der Region. Sie ist auch die einzige, die es ihren Teilnehmern ermöglicht , Transaktionen innerhalb der Golfregion zu verrechnen und abzuwickeln. Die DGCX hat eine Vorreiterrolle in der Entwicklung des regionalen Terminmarktes gespielt. Die DGCX ist eine Initiative des Dubai Multi Commodities Centre (eine Dubaier Regierungsbehörde) in Partnerschaft mit Financial Technologies (India) Limited und Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX). Sie ist eine elektronische Börse für Waren- und Währungsderivate mit 267 Mitgliedern aus aller Welt und bietet Termingeschäfte und Optionskontrakte für die Marktbereiche Edelmetalle, Energie und Währungen an. 2012 schloss sich die Börse mit Cinnober zusammen, einem der weltweit führenden Anbieter von Handelstechnologie, und entwickelte eine moderne Technologieplattform (EOS) zur Unterstützung der zunehmend komplexer werdenden Handelsanforderungen der DGCX-Mitglieder. Weitere Informationen finden Sie unter:

