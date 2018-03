EANS-News: Semperit AG Holding / Aufsichtsrat verlängert das Vorstandsmandat von Dr. Johannes Schmidt-Schultes bis zum 30. April 2017

Wien, am 4. September 2013 - Der Aufsichtsrat der Semperit

AG Holding hat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen, den Vertrag mit Dr. Johannes Schmidt-Schultes um weitere drei Jahre bis zum 30. April 2017 zu verlängern.

Am 15. April 2011 wurde Johannes Schmidt-Schultes zum Finanzvorstand (CFO) der Semperit AG Holding bestellt. Johannes Schmidt-Schultes verantwortet hier die Bereiche Accounting, Planung & Reporting, Controlling, Steuern, Treasury, Recht, Interne Revision, Investor Relations und IT.

Damit besteht der Vorstand der Semperit AG Holding unverändert aus Dipl.-Bw. Thomas Fahnemann, Vorsitzender des Vorstandes, Dr. Johannes Schmidt-Schultes als Vorstand Finanzen und DI Richard Ehrenfeldner als Vorstand Technik.

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Medizin und Industrie hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk und Kunststoff entwickelt, produziert und vertreibt:

Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Förderbänder, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien, das weltweite F&E-Zentrum in Wimpassing, Niederösterreich. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter, davon über 7.000 in Asien und mehr als 770 in Österreich. Zur Gruppe gehören weltweit 22 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der Konzern einen Umsatz von 829 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 109 Mio. EUR.

